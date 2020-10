O último adeus a Daniel Mateus, morto após capotar uma Gaiola

Comerciante sofre acidente de Auto Cross (Gaiola) e morre em Votuporanga

Da Redação

O proprietário do Auto Elétrica D & D, Daniel Garcia Mateus, 34 anos, morreu no inicio da noite deste sábado (24) na Santa Casa de Misericórdia. Ele foi socorrido ao Hospital após capotar um Auto Cross numa estrada vicinal no Distrito de Simonsen, enquanto praticava o esporte com amigos. Daniel teve sua morte decretada às 19h, que teve como causa: poli traumatismo encefálico.

“Dani”, “Dadi”, “Danielzinho” como era chamado, deixa a esposa Emília Tisuguie Kitada, o filho Joaquim Kitada Mateus de apenas 2 anos, além dos pais, Ildo Mateus (funcionário do DER) e Shirlei.

Daniel deixa um legado de amigos e a sua popularidade pode ser constatada com a multidão que compareceu no velório e sepultamento para dar o seu último adeus neste último domingo. Daniel, que era natural de São de José do Rio Preto, teve como último endereço a Rua William Alberto Simões – Jardim Santa Paula Votuporanga.

Seu corpo foi velado neste domingo no Velório Municipal e sepultado no mesmo dia às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

Auto Cross / GAIOLA

Auto Cross ou propriamente Gaiolas, são em sua maioria montados a partir de um veiculo “doador de órgãos”, ou seja, de onde vem a maioria dos componentes mecânicos, como motor, cambio, suspensão. Alguns veículos de renomadas marcas têm a sua concepção básica transformada sobre estruturas tubulares. São veículos potentes e extremamente esportivos. Em Votuporanga existem vários grupos que se reúnem aos finais de semana para se divertirem com muita adrenalina em meio a natureza, por estradas vicinais da região. Esse é o primeiro registro de morte em Votuporanga neste tipo de modalidade esportiva.