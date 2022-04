O SER HUMANO 

A linha do tempo com relação à vida humana no planeta Terra é complexa em grau bastante elevado e composta de um altíssimos significados e interpretações que, mesmo à luz da Ciência, não é fácil de se montar uma linha de entendimento e conduta inteligível, em especial no que diz respeito à origem e evolução. Entra neste complexo a religiosidade, tornando o processo de compreensão muito mais difícil de se chegar a uma conclusão, que a cada momento, se torna mais e mais difícil de se aproximar de uma simples compreensão. A complexidade se tornou mais e mais interessante quando, em outubro de 2021, o planeta alcançou cerca de 7,9 bilhões de pessoas onívoras, qual seja, se alimentam de todos os tipos de alimentos, são inteligentes, capazes de armazenar uma cultura de alto nível, dotados de um complexo sistema de memória, de um elevadíssimo sistema neural, especialista no uso e construção de ferramentas, construtor de máquinas que impressionam pela tecnologia, e já consegue orbitar o planeta e ‘velejar’ pelo espaço sideral alcançando distâncias que causam espanto ao homem comum.

O Homo sapiens surgiu conforme estudos, no planeta, há cerca de 300 mil anos na África. Várias foram as espécies que conviveram entre si e, paulatinamente, foram desaparecendo conforme as dificuldades do meio ambiente, alimentação, disputas de várias ordens e a Eurásia e a Oceania puderam receber a raça humana há cerca de 40 mil anos e as Américas há cerca de 10 mil de anos. Um dos elos perdidos, segundo pesquisa de 2003, Homo sapiens idaltu, tem registros fósseis na África, portanto, tal estudo de origem humana ainda está com novos elementos em estudos. Destaque-se que a carga genética de DNA dos chimpanzés variam de 95%, numa linha de tempo de cinco milhões de anos e o gorila, com cerca de sete milhões de anos e na base de 99%. As formas da seleção natural continuam atuantes e indicam presenças nos últimos 15 mil anos.

A grande adaptação da espécie pré-humana e pós humana foi a locomoção arborícola e semiarborícola o que resultou no andar bípede. Simultaneamente a capacidade cerebral cresceu chegando a 1.400 cm3.O próximo passo para a evolução aconteceu com a agricultura. O homem primitivo, nômade já não precisava, estacionar próximos a rios e terrenos produtivos de algum tipo de alimentos (raízes, cascas, frutos, sementes, etc.|). Isto abriu chances de se criar cidades proto-estados que floresceram com algum tipo de organização política e social.

O século XX fez nasceu a tecnologia e o florescimento das Ciências, das Artes, de Tecnologia e carregando como consequências graves a questão da poluição, de destruição e aquecimento ambiental, do uso indevido do átomo, a extinção de espécies vegetais e animais, colocando em risco a própria existência da vida no planeta. Grande parte dos seres humanos vivem na Ásia (63%); África (15,2%); Américas (13,6%); Europa (10,5%); e Oceania (0,5%). Desde 1800 a população humana aumentou de um a mais de 7 bilhões de indivíduos, onde 6,3 bilhões de pessoas (39,7) vivem em regiões urbanas A educação, o conhecimento humano, a falta de trabalho e o aumento da fome são fatos que assolam e tornam mais complexos os problemas humanos na atualidade.

*Prof. Dr. Antonio Caprio – Biólogo – Tanabi/SP