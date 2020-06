O secretario Municipal de Planejamento, Jorge Seba, pede exoneração e está fora do Governo Dado

O Diário Oficial do Município de Votuporanga publicou na manhã desta segunda-feira (01) a exoneração do secretario Municipal de Planejamento, arquiteto Jorge Seba. Ainda não se sabe as razões do pedido de demissão de Seba do governo municipal.

Assume a pasta a servidora pública municipal Tássia Gélio Coleta Nossa, atualmente no exercício do cargo de Chefe do Departamento de Habitação, da mesma secretaria. O decreto passa a valer a partir da sua publicação (01/06/2020), entretanto Tássia Gélio assume o cargo apenas no dia 3, segundo consta na determinação assinada pelo prefeito João Dado.

