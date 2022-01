O Rei do Óleo chega a Votuporanga

Empresa que conta com equipe altamente capacitada trabalha com troca de óleo de motores e câmbios manuais ou automáticos de todos os tipos de carros e camionetes, nacionais ou importados. Confira na Avenida Vale do Sol, 5122 ou agende um orçamento por WhatsApp (17) 99622-8486.

Inaugurada no ultimo sábado a loja de produtos automotivos O Rei do Óleo. Iniciativa de Edgard Comer, o espaço, uma das franquias mais famosas na área no Brasil, trabalha com troca de óleo de motores e câmbios manuais ou automáticos, de todos os tipos de carros e camionetes, nacionais ou importados.

Para inaugurar o novo espaço, que fica na Avenida Vale do Sol, 5122, foram convidados familiares, amigos e logo, no primeiro dia, muitos clientes foram conferir de perto o atendimento da equipe de O Rei do Óleo. `Um sonho de muitos anos e de muita fé que finalmente saiu do projeto e se tornou realidade`, disse Edgard na inauguração do seu novo espaço.

A loja possui o que existe de mais sofisticado em equipamentos para troca de óleo, filtros, câmbios manuais e automáticos, além de diferenciais. Um exemplo disso é a MAH 401, maquina que extrai 100% o fluido das caixas de câmbios automáticos, incluindo o conversor de torque.

Neste mês a equipe Rei do Óleo de Votuporanga esteve São Paulo para treinamento e atualização com os melhores profissionais da área! A marca O Rei do Óleo existe há mais de 35 anos no Brasil, sendo referência nas grandes capitais. Agora Votuporanga conta o Rei do Óleo que trouxe toda a qualidade, tecnologia e a atenção que você merece.