O QUE NÓS BUSCAMOS?

O ser humano está em uma busca frenética atrás de sucesso, dinheiro, reconhecimento, status social etc. Todos nós estamos em busca de algo e, quando encontramos ou conseguimos nosso intento, a busca recomeça com algo ainda superior, mais caro, mais glamoroso.

Se, por um lado, parecemos ingratos diante das benesses da vida, por outro, chamamos àqueles que não têm ambição por acomodados e acovardados. A ambição é, portanto, motor primário das conquistas que possamos ter durante a vida.

A questão é equilibrar esse sentimento para que ele não seja, exatamente, um sabotador da nossa própria psique e não aja como um limitador de um futuro mais consolidado e estável. E como ele funcionaria assim? Ora, a resposta é simples. As frustrações e intempéries que vivemos e que exigem remodelação de rota, tal qual aquela voz insistente do google maps cada vez que tomamos um caminho diferente.

Nessa linha de raciocínio, outras dúvidas cruéis surgem para tirar o nosso sono e nossa tranquilidade. Existe estabilidade? O que é ser estável? Esses questionamentos não possuem resposta concreta, pois cada uma delas carrega um modelo de mundo pessoal.

Dessa forma ficamos divididos entre desejar mais e não parecermos agressivos demais, ou, conforme o grande Zeca Pagodinho, deixar a vida levar, sem sermos confundidos com estátuas, inertes diante das possibilidades, e com motivação zero.

Como saber quando devemos agir e quando devemos analisar melhor as questões que estão dispostas para nós? Por mais incrível que pareça, é a vida que nos responde silenciosamente se estamos no rumo certo ou não.

Sabe aquele período da vida em que tudo dá errado? Pois é, isso é a vida mostrando que seu GPS está enganado e é preciso reordenar a rota. Sabe quando tudo parece estar em estado de perfeição? Pois é, nesse momento aceleramos demais e corremos riscos desnecessários, além de produzir danos ao motor do veículo.

Agora vem a pergunta principal: qual é o seu veículo? E a resposta é: VOCÊ – seu corpo, sua mente e sua alma. No desespero por encontrar um propósito na vida, conforto, reconhecimento, sucesso e fama, desgastamos nosso veículo e não é somente no campo físico.

E a realidade de tudo é que essa busca constante é falha, porque é guiada por palavras e aspectos que não são verdadeiros. Na verdade, o que buscamos é sermos amados. Tudo tem como base maior o amor. Queremos ser vistos, lembrados, aceitos e queridos, e isso é o que conseguimos quando existe amor. Só esquecemos que, para amar, precisamos amar a nós mesmos.

Alexandra A.S. Fernandes: Graduada em Letras – Português/Espanhol pela UNIP. Pós-graduada em Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola pela UCAM. Autora do livro – Autismo – Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Diretora Social e Acadêmica da ACILBRAS. Funcionária pública e Professora de Análise Linguística do Piconzé Anglo e HF Cursos Jurídicos. Escritora, Terapeuta Integrativa, Astróloga e Artesã. Redes sociais: Instagram @profa_alexandra e @aora_terapias; Youtube Profa. Alexandra – Tirando dúvidas de português.