O QUE MAIS INVEJAM É…

Olho gordo, inveja, mal olhado. Seja qual for o nome dado, estamos sempre expressando termos como estes para nos referirmos àquela sensação desconfortável de peso sobre os ombros, dores súbitas no corpo ou, ainda, algo que se quebra em nossas casas.

O interessante são as respostas a isso: “invejar o que se sou pobre?” – “todo mundo sabe as pingas que eu bebo, mas não sabe os tombos que eu levo”. Estes são alguns exemplos de falas comuns relacionados a esse assunto.

O melhor é quando se descobre a real motivação da inveja. O que você acha que pode ser o gatilho da inveja alheia?

Alguns aqui responderam, mentalmente, BELEZA. Realmente as pessoas podem admirar a beleza da outra e até cobiçarem tê-la, mas nem de longe é o que mais gera inveja.

Já sei, pensou em DINHEIRO. Sim! Ter dinheiro é muito bom. Não sejamos hipócritas. Porém, também não é o fator principal da dor de cotovelo do outro.

Alguém aí pensou em PODER? Ah! Isso é um bom fator da ganância alheia. Ter poder é maravilhoso e gera outros benefícios, podem pensar alguns, e, por isso, supercobiçado e desejado.

Contudo, perceba um detalhe interessante. Para se ter beleza, dinheiro e poder é necessário seu próprio esforço. É um ato de busca solitário.

Para se ter beleza, basta que você invista em você, vá ao cabelereiro, manicure, cuide de sua pele, compre boas roupas e sapatos. É aquele cuidado pessoal que só você pode ter. Lembre-se: não existe gente feia…. Já dizia o velho ditado popular.

Para se ter dinheiro, é necessário estudo, disciplina, análise de critérios e educação financeira. Hoje, todos podem aprender a poupar e investir seus poucos recursos e, a longo prazo, juntar uma boa quantia que garantirá boa condição de vida.

E o poder??? Este não é tão fácil, mas não é impossível. A bem da verdade, poder é uma palavra bastante ambígua quando se pensa em seu significado. O poder é relativo a cada um, já que a sensação de poder depende da própria pessoa.

Tudo o que foi citado acima pode ser motivo do desejo do outro, mas nada supera a inveja pelas relações saudáveis e benéficas. Isso… RE-LA-ÇÕES.

As pessoas, atualmente, gostam de postar sua felicidade para o outro. Postam fotos, vídeos e declarações apaixonadas sem perceberem o quanto poderão ser invejados por causa disso.

Estabelecer um relacionamento bacana com alguém é um super desafio. É algo que dois precisam trabalhar para que dê certo. Existe um esforço mútuo para que haja interação e cumplicidade verdadeira.

Perceba! Estar em uma relação feliz, seja amorosa, de amizade ou até no trabalho, vai demandar o interesse de outra pessoa em você, e não, apenas, o seu interesse e dedicação. É um esforço de dois, de uma família, de uma equipe. Dessa forma, as relações são o maior objeto de desejo que alguém pode ter. Não é por maldade, mas sim porque é algo difícil de ser alcançado.

Afinal, quem aqui não deseja felicidade?

Alexandra A.S. Fernandes: Graduada em Letras – Português/Espanhol pela UNIP. Pós-graduada em Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola pela UCAM. Autora do livro – Autismo – Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Diretora Social e Acadêmica da ACILBRAS. Funcionária pública e Professora de Análise Linguística do Piconzé Anglo e HF Cursos Jurídicos. Escritora, Terapeuta Integrativa, Astróloga e Artesã. Redes sociais: Instagram @profa_alexandra e @aora_terapias; Youtube Profa. Alexandra – Tirando dúvidas de português.