O que é Neuropediatria? Conheça a especialidade da Dra. Gabriela de Castro Fim

A neuropediatria é a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento das doenças e condições neurológicas no sistema nervoso central e periférico das crianças.

Entender o que é neuropediatra é fundamental para todos os pais, uma vez que a especialidade é responsável pelo cuidado com o sistema nervoso dos seus filhos.

A busca pelo neuropediatra pode acontecer em diversos estágios do desenvolvimento, quando bebês, crianças ou, até mesmo, na adolescência. No entanto, entender exatamente o que o neuropediatra faz e quando buscá-lo é fundamental para diagnósticos e tratamentos mais assertivos.

O jornal Diário de Votuporanga conversou com a neuropediatra Dra. Gabriela de Castro Fim que contou um pouco de sua trajetória como médica e esclareceu pontos importantes de sua especialidade, acompanhe:

DV: Como surgiu o interesse pela medicina em sua vida e o que determinou a escolha pela neuropediatria?

“Desde pequena sempre quis ser médica. Meu grande exemplo sempre foi meu pai Dr. José Antônio Fim, ortopedista, no qual ainda me espelho. Desde a faculdade a área da pediatria sempre me encantou. Me formei e fiz residência de pediatria por 3 anos na Santa Casa. A neuropediatria já havia ganhado meu coração logo no início da residência de pediatria. Era uma área profunda, complexa, que me instigava bastante. Após terminar os 3 anos, fui aprovada em neuropediatria na UNESP em Botucatu, onde fiz residência por 2 anos. Me especializei também em toxina botulínica neurológica e no final do ano passado realizei um grande sonho: fiz estágio em Harvard no maior hospital de neurologia infantil dos EUA – Boston Children’s Hospital.”

DV: Quais são os desafios mais comuns no diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos em crianças?

“É uma área muito extensa, com muitas patologias e transtornos e que estão sendo recentemente descobertos. Novos estudos e atualizações acontecem todos os dias. Além disso o cérebro infantil está em constante desenvolvimento, então cada queixa, sintoma e sinal torna-se extremamente importante a cada consulta.”

DV: Como a neuropediatria tem evoluído ao longo dos anos, especialmente no que diz respeito a novas abordagens de tratamento?

“A neuropediatria é uma das áreas da medicina que mais tem evoluído. Os testes genéticos proporcionaram grandes descobertas e vieram pra ficar. A genética é uma grande aliada da neuropediatria, muitas vezes trabalhando em conjunto e proporcionando descobertas que até então no passado não conseguiam ser feitas. Assim, possibilita-se que diversas patologias tenham tratamento mais específico e individualizado.”

DV: Quais são as principais diferenças no diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos em crianças em comparação com adultos?

“A neurologia infantil é bem diferente da neurologia adulta. As patologias e transtornos a serem tratados não são exatamente os mesmos. Vou citar alguns temas bem relevantes que tratamos: atrasos do desenvolvimento infantil, crises convulsivas, dores de cabeça, dificuldade escolar, deficiência intelectual, mudanças comportamentais, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), prematuridade, síndromes genéticas, paralisia cerebral, Superdotação, doenças degenerativas do sistema nervoso central e periférico e muito mais.”

DV: Como a família pode ser envolvida no tratamento de crianças com distúrbios neurológicos?

“A família é uma grande aliada. Ela trabalha em conjunto com o especialista. É uma verdadeira parceria. É necessário o apoio, entendimento e auxílio para que aquela criança receba o tratamento da melhor forma possível, com orientações familiares e rotinas em casa que vão beneficiá-las.”

DV: Quais são as áreas de pesquisa mais promissoras atualmente na neuropediatria?

“Todas são muito promissoras porém vale destacar que os transtornos de neurodesenvolvimento como Transtorno do Espectro Autista, as síndromes genéticas e as medicações anti epilépticas tem tido descobertas frequentes e com estudos científicos muito embasados.”

Vale ressaltar que a neuropediatria envolve não apenas o tratamento das condições neurológicas, mas também o suporte às famílias, fornecendo orientações sobre cuidados contínuos e terapias adequadas para garantir o melhor desenvolvimento e qualidade de vida para as crianças.

