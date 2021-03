O programa Telma Coaching, com Telma de Carvalho, dá dicas poderosas para sua vida em programa na Rádio Clube FM  

Programa vai ao ar sempre às terças-feiras às 14h30, no Clube Hits com Alexandre Lobão.

Da Redação

Sabe aquela amiga que é alto astral e está sempre ao seu lado, que te coloca pra cima, tem a palavra certa para a hora certa e te impulsiona a seguir em frente? Agora, acrescente a essa pessoa um olhar profissional, capaz de te desenvolver a ponto de você atingir a vida leve e plena que sempre quis. Se ela existe? Não só existe como toda semana está em sintonia com você. Estamos falando da nossa querida Telma de Carvalho, carinhosamente conhecida como Telma Coaching, a mulher que inunda os estúdios da Clube FM com sua alegria e traz um bate-papo gostoso, superdivertido e valioso para suas tardes de terça.

Apaixonada por conhecimento, Telma tem um trabalho multifacetado: ela é terapeuta, coach, consteladora sistêmica, numeróloga, reikiana, além de expert em leitura corporal, ho’oponopo e meditação. E aplica todas essas técnicas para o desenvolvimento pessoal de forma global, especialmente para treinar mulheres que querem conquistar uma vida extraordinária.

“Olha, eu me formei em análise de sistemas. Mas logo descobri que minha paixão era analisar uma máquina infinitamente mais fascinante, que é o ser humano. A partir de então, não parei mais.”, conta ela.

Vamos conhecer mais um pouquinho sobre o que a Telma Coaching faz?

D.V. – Como o Coaching entrou na sua vida?

“Bom, eu me formei em Psicanálise e já atuava como terapeuta há muitos anos. Paralelo a isso, trabalhava como coordenadora pedagógica, ou seja, sempre estive nesse contato com pessoas, em atendimento. E aí perdi meu marido, o que me colocou numa situação totalmente nova. Além de viúva, também perdi meu emprego um tempo depois. Mas precisava continuar e me reinventar, porque tinha de me manter. Foi quando resgatei uma coisa que lá no início de 2.000 tive contato e me apaixonei: o Coaching. Fiz diversos cursos e formações como a SLAC, a Sociedade Latino Americana de Coach, Formação em Coaching Criacional pelo Instituto GerônimoTheml, Coaching Vocacional no Instituto Maurício Sampaio (IMS), Curso de Leitura Corporal em OCE (O corpo explica), Consciência Sistêmica pela IBRACS, propagadora de Aura Master. Contando minha história, percebi que muitas mulheres passavam por situações parecidas. Assim, resolvi utilizar meus conhecimentos para ajudá-las, pois senti na pele os benefícios que o processo traz.”

D.V. – Você disse que é terapeuta. Qual a diferença entre terapia e coaching?

“A terapia procura no passado as causas que te empaca no presente. Ela busca respostas no passado para o comportamento do presente. Já o coaching parte do momento presente em busca do futuro. É um processo que te coloca em ação: se você tem um sonho e não consegue realizá-lo sozinho, o coach te apoia com perguntas e tarefas a encontrar o caminho para que você alcance o que sempre quis, mas não sabia como chegar lá. É vai ou vai.”

D.V. – Entre as tantas técnicas que você utiliza além do coaching, qual devo escolher?

“Na verdade, o tratamento que desenvolvo é totalmente personalizado ao que o paciente precisa. Por trabalhar com essa pluralidade de técnicas, consigo preparar a combinação perfeita para cada pessoa, afinal, cada ser é único e os métodos têm de ser igualmente individuais. Por exemplo, para um paciente, posso começar com a terapia e ver que ele precisa de coaching. Aí já associo uma coisa à outra. Posso perceber, ainda, que é necessário aplicar a aura master, e agrego ela também. Em outro paciente, posso aplicar a constelação sistêmica junto com reiki ou a aura master. Tudo depende de cada um, mas o foco é sempre aumentar a qualidade de vida.”

D.V. – E o que se pode esperar quanto aos resultados?

“Ah, são incríveis. As pessoas se conhecem muito pouco. E quando elas entram em contato consigo mesmas, enxergam com clareza o que têm de bom, quais os seus talentos e pontos de melhoria e onde é que está a “pedra no sapato”. À medida que identificam sua missão e propósito de vida, tudo flui a favor, atraindo qualidade de vida, leveza e prosperidade. O autoconhecimento tem esse poder de trazer equilíbrio para todos os aspectos da nossa vida, pra carreira, família, relacionamento, filhos, amigos. Já a falta dele pode colocar um ou vários desses papéis em desarmonia, e aí os reflexos se manifestam na saúde em forma de doenças, ansiedade, depressão. As técnicas que utilizo proporcionam esse conhecimento de si próprio, alinham emoções e ações e dão forças para o impulso de ir para uma vida feliz e plena.”

D.V. – Qual dica você deixa aqui para seus ouvintes e leitores?

“Minha mensagem é: “A vida pode ser mais”. Precisamos ser gratos com o que temos e insatisfeito ao mesmo tempo, pois isso nos coloca em movimento. Cada um de nós é sim digno de uma vida com qualidade, leve, merecemos conquistar os nossos sonhos, ter prosperidade. Os problemas sempre vão fazer parte do caminho, mas se nos conhecermos bem, se nos conectarmos com nossa essência, se soubermos como acessar nossos recursos internos, podemos transformar problemas e desafios e a todo momento aprender com eles.. E, claro, devemos aproveitar cada parte dessa jornada que vai nos tornar protagonistas de nossa existência. O tempo urge e a vida é curta demais. Faça algo de bom por você hoje mesmo. Namastê!”

Contatos:

Facebook e Instagram:

@telmadecarvalhooficial

Youtube:

@telmadecarvalho

WhatsApp:

(17) 99705-5252