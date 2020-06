O ‘mico’ das lives: em Guarani d’Oeste vereador aparece sem camisa; já em Bragança Paulista vereador é flagrado cheirando calcinha

Vereador de Guarani d’Oeste é criticado após aparecer sem camisa em live

O presidente da Câmara Municipal de Guarani d´Oeste, Marcelo da Silva Gomes (PRP) foi criticado em redes sociais após aparecer sem camisa em uma live que seria um teste para uma reunião que poderia ocorrer sobre uma conferência sobre o coronavírus.

A imagem circulou as redes e causou um desconforto ao vereador e participantes da “livre teste”. Marcelo não quis comentar o corrido.

O vereador mal soube falar sobre o fato. Já o responsável pela coordenação da Saúde da Prefeitura, Edmilson Pires do Carmo, confirmou que o vídeo foi apenas um teste e o vereador ainda estava com dificuldade para instalar o aplicativo para realização da live.

Vereador é flagrado cheirando calcinha durante sessão em Bragança Paulista

Ditinho do Asilo contou que havia recebido o item de presente em seu gabinete por um amigo, em referência a uma ‘piada interna’. Ele achou que tinha desligado a câmera.

O vereador Ditinho do Asilo (PSC) foi flagrado durante a chamada de vídeo para a sessão da Câmara de Bragança Paulista cheirando uma calcinha comestível. O flagrante aconteceu durante a sessão desta terça-feira (23).

Com a pandemia, a Câmara de Bragança Paulista decidiu manter as sessões, mas de forma virtual, por chamada de vídeo. Na sessão ordinária do dia 23, enquanto uma vereadora comentava sobre cortes de árvores na cidade o vereador, que estava participando da sessão, aparece com uma calcinha vermelha na mão. Ele olha a peça e, em seguida, cheira.

De acordo com o vereador, ele estava em seu gabinete no momento do vídeo para a sessão, quando recebeu um pacote de presente enviado por um amigo. Ele conta que desativou o microfone da chamada com os vereadores para ver o que havia ganho, achando que o vídeo também seria desativado automaticamente, mas foi flagrado.

Na imagem, outro vereador ainda tenta alertar o parlamentar. Instantes depois, ele percebe que está sendo filmado e afasta a câmera.

“Foi uma infelicidade pela minha falta de prática com essa coisa de tecnologia. Eu usava uma camiseta rosa e, para brincar, um amigo me mandou essa calcinha. Era um item desses de sexy shop, que é comestível. Por isso cheirei. Eu tenho família. Isso era só uma piada que, por ingenuidade minha, virou pública”, comentou Ditinho, que é casado e tem filhos.