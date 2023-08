O FLIV traz neste domingo o SENTIR INFÂNCIA

O projeto oferece 2 Oficinas para a primeira Infância

A paulista Cris Fabricio e a votuporanguense Clarissa Camargo se conheceram em 2019 quando trabalharam juntas na Casa de Brincar Cadê Bebê em São Paulo. Com a pandemia o espaço encerrou suas atividades, mas as afinidades e amizade permitiram que continuassem juntas em vários outros trabalhos, como a Casa de Brincar Mamusca, o Espaço Bebê do Clube Hebraica e Coletivo Brincá. Neste domingo elas trazem ao Fliv duas Oficinas de seu projeto em comum: O Sentir Infância, que tem percorrido várias unidades do SESC na Capital e no interior.

Sentir Infância é um Projeto de Arte-educação desenvolvido pelas artistas-educadoras. Com propostas de Oficinas de Artes, Jogos Corporais, Propostas de brincar livre, Contação de Histórias e Mediação de Leitura. O Projeto é voltado para os espaços para a primeira infância, centros culturais, escolas e eventos particulares. Para bebês a partir dos 06 meses e crianças até os 6 anos acompanhados dos seus adultos cuidadores.

O Projeto oferece uma experiência por meio da relação das crianças e adultos com diferentes propostas, linguagens, materialidades e convites no ambiente. As educadoras preparam um local acolhedor com ambientações específicas para cada espaço a ser explorado em sua potencialidade. A fim de proporcionar vivências convidativas, sensíveis e coletivas, aprofundando a conexão e vínculo de adulto-criança, o aprendizado através da experiência e a memória afetiva e sensorial.

Além disso, as educadoras preparam um ambiente seguro visando a livre exploração e autonomia dos bebês e crianças, mediam as relações por meio da escuta afetiva e do acolhimento familiar. E com uma condução delicada e atenta, valorizam o gesto, o encantamento e o envolvimento de bebês, crianças e adultos com as propostas.

Elas conversaram com o Diário onde contam um pouco de suas trajetórias:

Como vocês se conheceram?

Nos conhecemos no contexto das Casas de Brincar para a primeira Infância em São Paulo há 4 anos, e logo de início sentimos uma conexão na nossa forma de trabalho. Desde então, já estamos no 4º trabalho juntas, além do Sentir Infância.

Como surgiu a ideia do Projeto Sentir Infância?

Clarissa: O Sentir surgiu durante a pandemia, no início de 2021. Vislumbrávamos um trabalho nosso, itinerante, voltado para os bebês e crianças até os 6 anos, e que também incluíssem os adultos cuidadores, as famílias. Vislumbrávamos um lugar onde pudéssemos construir sonhos pessoais para a infância e unir nossas potências. Nós duas somos artistas-educadoras; eu das artes visuais, fotografia e dança, a Cris das artes cênicas, corporais, arte-terapia. Vimos nossa parceria como um lugar de muitos recursos para trabalhar em frentes para a primeira e primeiríssima infância. Nossa principal intenção é levar experiências artísticas, sensoriais e de vínculo para os bebês, crianças e seus cuidadores. Da forma mais abrangente e democrática possível; ocupando espaços públicos, centros culturais, SESC’s, bibliotecas municipais, etc. Além disso, o Sentir Infância vem da ideia de estarmos presentes nas experiências sensíveis do mundo. E através do olhar de curiosidade do bebê, sensibilizar esse olhar do adulto, criar vínculos e momentos afetivos através das artes.

Há quanto tempo ele existe? Houve alguma mudança no formato?

Chris: O Sentir Infância acabou de fazer 2 anos. Desde o início sabíamos quais oficinas e vivências queríamos desenvolver e os lugares que gostaríamos de ocupar com o nosso trabalho. Buscamos sempre ampliar nossos repertórios e trazer novidades para o projeto. Temos muitas novidades encaminhadas que iremos realizar para os próximos meses. Então nosso trabalho está sempre em constante renovação. Mas a essência do Sentir Infância permanece a mesma: proporcionar experiências para a primeira infância através do vínculo, do brincar livre, da arte e da criação.

Vocês já tinham experiência em trabalhar com crianças nessa faixa etária? Ou já tinham este desejo?

Chris: Sim. Como atriz sempre trabalhei em espetáculos para o público infantil e trago esse repertório para o Sentir Infância. Antes do projeto existir eu já trabalhava como arte educadora para a primeira infância a aproximadamente 4 anos.

Clarissa: Sim. Já trabalho com crianças dos 3 aos 6 anos há algum tempo. Nos últimos 4 anos adquiri mais experiência com a primeiríssima infância com as propostas de artes para bebês, acolhimento familiar, espaços de brincar livre, etc.

Como está sendo para vocês a oportunidade de se apresentarem no Fliv?

Clarissa: Estou super feliz de voltar para minha terrinha, apresentar um pouco desse trabalho tão especial que viemos desenvolvendo e oferecer experiências para as famílias, estar em relação com o público da cidade. O FLIV tem feito esse papel essencial de trazer Cultura e Artes para a cidade e é uma honra muito grande fazer parte disso.

Chris: Estou muito animada com essa experiência. O Fliv é um evento renomado e de muita importância. Nosso desejo é trazer acessibilidade para a cultura da infância e ocupar cada vez mais espaços. Queremos levar o Sentir Infância para o máximo de famílias possíveis e o Fliv é uma excelente porta para isso acontecer.

Oficina de “Experimentações Artísticas para Bebês ” com Senti Infância.

Dia: 13/08

Horário: as 10h às 11h

Faixa-etária: bebês dos 6 meses aos 3 anos acompanhados dos adultos cuidadores.

Local: Parque da Cultura

“Uma exploração sensorial que se utiliza de texturas, cheiros, cores e sabores. Através dos elementos naturais, na sua maioria comestíveis, os bebês exploram todos os sentidos do seu corpo. Um momento de experimentação livre e autônoma para os bebês e a redescoberta de um olhar sensível para os adultos.”

Oficina de Artes para Crianças” com Sentir Infância.

Dia: 13/08

Horário: das 15h às 16h

Faixa-etária: crianças dos 3 aos 6 anos acompanhadas dos adultos cuidadores

Local: Parque da Cultura

“Criação, exploração e inventividade com argila de modelar junto com elementos naturais. Oficina tem foco em experiência estética, investigativa, conceitual e multissensorial da criança.”