‘O Exorcista: O Devoto’ é o grande lançamento da semana no Novo Cine Votuporanga

Poucos filmes transformaram o cenário do cinema de terror como O Exorcista, de William Friedkin, fez em seu tempo. Devido à sua enorme reputação, a ideia de uma nova sequela foi recebida com tanta expectativa quanto ceticismo. Hoje, já conhecemos o título e mais detalhes dessa nova produção: O Exorcista: O Devoto (The Exorcist: Believer em inglês).

Sinopse: Desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding tem criado sua filha, Angela, sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem lembrar o que lhes aconteceu, desencadeia-se uma série de eventos que forçarão Victor a confrontar o ponto mais baixo do mal e, em seu terror e desespero, procurar a única pessoa viva que testemunhou algo semelhante antes: Chris MacNeil.

O novo filme O Exorcista: O Devoto é uma co-produção do aclamado estúdio especializado em terror, Blumhouse (o estúdio por trás de franquias como Uma Noite de Crime, Sobrenatural e filmes aclamados como O Telefone Preto e Corra!) e da produtora Rough House Pictures de Danny McBride (que colaborou com a Blumhouse em filmes como a nova trilogia de Halloween).

David Gordon Green (da nova trilogia de Halloween) é o diretor e escreve o roteiro junto com Peter Sattler (Camp X-Ray: Guantánamo). O elenco é formado por Leslie Odom Jr. (Uma Noite em Miami), Ellen Burstyn (do original O Exorcista), Ann Dowd (Hereditário), Jennifer Nettles (Harriet), Norbert Leo Butz (Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas) e as jovens atrizes Lydia Jewett e Olivia Marcum.

O Exorcista: O Devoto não é apenas uma sequência ou apenas um reboot, mas ambas as coisas. Trata-se de um “soft reboot”, ou seja, um filme que continua a história do original, mas apaga os eventos de todas as suas sequências e outras histórias derivadas.

Assim, o filme segue uma tendência de “soft reboots” no cinema de terror. Recentemente, franquias como O Massacre da Serra Elétrica e Pânico trouxeram de volta atores de seus primeiros filmes para retomar seus papéis e continuar suas histórias.

Os fãs de terror podem se preparar porque o filme está em cartaz no Novo Cine Votuporanga. Imperdível!

