‘O, de honesto’: vereador de Mendonça diz que tentou brincar de palavras cruzadas ao homenagear deputado

No vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta semana, Milton César Marcossem (PSD) aparenta cometer erros de português. Vereador diz que tentou fazer algo no formato ‘palavra cruzada’, destacou que não esperava a repercussão, mas não ficou chateado com os ‘memes’ da web.

O vereador de Mendonça (SP) que aparece em um vídeo fazendo uma homenagem a um deputado estadual e que “comete erros de português” contou ao site regional que realmente tentou fazer algo no formato ‘palavra cruzada’ usando as letras do nome dele.

Apesar da boa intenção, o vídeo de Milton César Marcossem (PSD) viralizou nas redes sociais na quarta-feira (23). Na ocasião, o vereador enfatizou que tentou fazer a homenagem de improviso com as letras do nome do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).

Durante a sessão, Milton disse:

“Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, caráter. Falei errado, desculpe. C, de competente. A, de tem um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A de amigo e letra O de honesto”.

Vereador pode não ter errado; entenda

Contudo, esse tipo de formato de composição de palavras criativo, o escolhido por Milton no discurso, o acróstico mesóstico, funciona melhor quando escrito e, por isso, pode passar a impressão de que ele desrespeitou as normas da língua portuguesa (entenda o conceito abaixo).

Milton destacou que não esperava que o discurso fosse repercutir, mas não ficou chateado com os comentários e “memes” na internet.

“Acontecem pequenas falhas na nossa vida. Mas, eu levei numa boa. A minha ideia foi fazer uma homenagem, mas, talvez por não ter anotado certo, pode ter causado essa repercussão”, enfatiza.

O vereador até brincou ao afirmar que, se chamado, participaria do “Soletrando” no palco do programa do Luciano Huck.

✏️ O que é acróstico?

O acróstico tem o mesmo formato que as palavras cruzadas. Inclusive, depois da repercussão, ele até gravou um vídeo no Facebook em que pergunta: “Vocês nunca brincaram de palavra cruzada?”.

“É uma forma de compor um texto, normalmente um poema, no qual se faz uma combinação de letras na vertical para formar uma palavra. O mais comum é usar as letras iniciais”, afirma a professora Daniela Toffoli.

E essa brincadeira com as letras não precisa ser sempre com as iniciais. Conforme a professora, existem outros tipos de acrósticos: “pode ser com as letras que estão no meio de cada palavra. Nesse caso, é um acróstico mesóstico.”

