O CIESP perto das empresas e a indústria mais próxima da sociedade

O CIESP São José do Rio Preto/Noroeste Paulista, com representatividade em 102 municípios, comemora 56 anos neste 1º de agosto. Para celebrar a importante data, está realizando em novo e mais abrangente formato os eventos itinerantes Ciesp Perto de Você, que já vinham acontecendo desde 2022.

O propósito é ouvir os empresários das cidades da região, levando até eles os serviços oferecidos pela entidade, promovendo networking, rodadas de negócios nas áreas de inovação e tecnologia, governança ambiental social e corporativa (ESG) e parcerias com o Sesi e o Senai, bem como abordando a comunicação e o posicionamento de imagem.

Com isso, cumprimos missão muito ligada à razão de ser do CIESP, que é agregar os industriais, dar atenção às suas pautas e ouvir suas reivindicações voltadas ao fortalecimento da atividade. Como não são todos os associados que conseguem estar nas reuniões da regional em Rio Preto, entendemos ser uma obrigação da entidade ir até eles, oferecendo-lhes todo o respaldo possível.

O trabalho de apoio do CIESP, unindo a força do chão de fábrica, tem sido um fator importante ao longo de décadas para o fomento do setor, que é muito significativo para a economia, mantendo grande volume de empregos, pagando os melhores salários, gerando tecnologia e inovação, reduzindo a dependência externa do País e agregando valor à pauta de exportações. Exemplo é a área de representatividade da regional de São José do Rio Preto, onde há 4.426 indústrias de transformação, com destaque para os segmentos de produtos alimentícios, móveis, metal, confecção de artigos do vestuário e acessórios.

Segundo a última RAIS (Relação Anual de Informações Sociais/IBGE), a manufatura é, ao lado do comércio, a maior empregadora da região, com 93,5 mil postos de trabalho formais, significando 23,2% do total. Até maio deste ano, houve saldo positivo de 4.680 vagas. No encerramento de 2022, foram 1.978, com superávit pelo terceiro ano consecutivo. Esses números têm relevante impacto na qualidade da vida e renda da população dos 101 municípios, de aproximadamente 1,6 milhão de habitantes.

Não é sem razão que temos defendido perante as autoridades estaduais e federais uma política de Estado eficaz para o avanço do parque fabril e aumento de sua competitividade. O setor é o grande motor da economia. Por isso, como ocorre na Noroeste Paulista, o CIESP quer ficar sempre perto dos empresários, unir sua força, capacidade e energia, para que a indústria esteja cada vez mais próxima da sociedade, trabalhando pelo desenvolvimento sustentável, inclusão socioeconômica e um futuro melhor para todos os brasileiros.

*Rafael Cervone é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP).

**Aldina Clarete D’Amico é a diretora-titular do CIESP Noroeste Paulista.