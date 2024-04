“O Autismo para além dos estereótipos” é tema do XXII Café Psico

Evento do curso de Psicologia da Unifev reuniu especialistas para debater o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na noite de terça-feira (22.abr), o Auditório do Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa) recebeu um público expressivo durante a realização do XXII Café Psico, promovido pelo curso de Psicologia da Instituição. O evento teve como tema desta edição “O Autismo para além dos estereótipos”, escolhido dentro das atividades da campanha “Abril Azul”, mês de conscientização do autismo, instituído pelas Nações Unidas (ONU) em 2007.

O encontro, aberto à comunidade, contou com a participação de docentes do curso, alunos e profissionais da área da saúde e trouxe convidadas de renome para palestrar, como a Dra. Tahcita M. Mizael (psicóloga, mestra e doutora em psicologia); a médica Jessica Scacalossi Goulart (psiquiatra da infância e adolescência); e a Ma. Giseli Moretti Oliveira (psicóloga do CAPS Infantil de Votuporanga), que abordaram diferentes aspectos do transtorno do espectro autista, desmistificando as implicações comuns e promovendo uma visão mais abrangente e humanizada da condição. Após as apresentações, uma mesa redonda encerrou o evento.

A coordenadora da graduação, Profa. Dra. Carol Godoi Hampariam, destacou o sucesso do Café Psico, que superou as expectativas e alcançou todos os objetivos propostos, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal dos futuros psicólogos. “Foi uma oportunidade única para debater um tema tão relevante como o Transtorno do Espectro Autista e fazer uma análise mais abrangente, fugindo dos estereótipos que, muitas vezes, o norteiam, capacitando os futuros profissionais da Psicologia para atuarem de forma ética e eficaz no acompanhamento de pessoas com TEA”, encerrou.