Ó Abre Alas: Cultura On-line homenageia Chiquinha Gonzaga e Música Popular Brasileira

Edição terá dupla homenagem em comemoração ao aniversário de 174 anos da compositora e também ao Dia da Música Popular Brasileira.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga abre alas para mais um Cultura On-line que, nesta edição, terá dupla homenagem em comemoração ao aniversário da famosa compositora Chiquinha Gonzaga e também ao Dia da Música Popular Brasileira, ambas celebradas no dia 17 deste mês.

No comando do tributo, Vinícius Vilalva apresentará artistas convidados e também contemplados pelos Projetos ‘Juntos Pela Cultura de Votuporanga’ e ‘Bolsa Cultura 2021’, além da Orquesta Sinfônica da Escola Municipal de Artes. As atrações serão exibidas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura, a partir das 13h no sábado (16/10) e domingo (17/10).

Kleber Santos, cantor contemplado pelo projeto municipal ‘Juntos Pela Cultura’, apresentará “Clássicos da MPB”, a partir das 13h do sábado, interpretando sucessos de grandes nomes do gênero como Cartola, Djavan e Gilberto Gil. Em seguida, às 14h, inspirado na vida da cantora Elis Regina, o espetáculo “Nada Será Como Antes” abordará o relacionamento utilizando músicas da artista exaltando a poesia presente nelas, através de coreografias de dança de salão, balé e contemporâneo para traduzir emoções como amor, raiva, perdão, alegria, desejo, entre outros que fazem parte das relações humanas.

A partir das 13h no domingo a cantora votuporanguense, contemplada pelo ‘Bolsa Cultura 2021’, Zu Laiê integra o Workshop “Mulheres na Música Brasileira”, que homenageia os 174 anos de Chiquinha Gonzaga, com canções e histórias sobre sua trajetória na música brasileira. Para encerrar, com início às 14h, haverá reexibição do especial “Um Brinco de Concerto”, realizado em 2019 pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, com a participação de musicistas que integram a orquestra executando peças acompanhadas tanto pelo próprio grupo quanto por piano, sob a coordenação do Maestro Mazinho Sartori.

Ó abre alas

Durante os dois dias, as apresentações principais abrem alas para encenações especiais, que serão exibidas durante os intervalos.

No sábado, “O Melhor da MPB” com a cantora Sarah Celi, interpretará canções de artistas como Elis Regina, Maria Rita, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No domingo, será a vez do músico Gustavo Bombonato entrar em cena com “Por Diferentes Caminhos”, trazendo um repertório autoral baseado na Música Universal Piano Solo.