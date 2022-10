Nutrição Unifev está com inscrições abertas para curso de lancheira saudável

Atividade será realizada no dia 29 de outubro, das 8h às 12h, sob orientação da Profa. Ma. Letícia Aparecida Barufi Fernandes; inscrições já estão abertas.

O curso de Nutrição da Unifev está com inscrições abertas até o dia 16 de outubro para a atividade de extensão “Lancheira saudável”. Na capacitação, serão realizadas preparações culinárias saudáveis com o objetivo de proporcionar opções de lanche com maior qualidade nutricional para as crianças.