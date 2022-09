Nutrição: Santa Casa inova com uso de equipamento para diagnóstico de perda de massa muscular

Em parceria com a Unifev, Instituição utiliza Dinamômetro hidráulico, auxiliando na detecção de risco nutricional.

A Santa Casa de Votuporanga busca constantemente a melhoria de sua assistência hospitalar, unindo novas metodologias e a utilização de equipamentos modernos. Recentemente, a Instituição iniciou uma nova abordagem nutricional, com base nos aspectos metodológicos e fisiológicos da dinamometria manual.

Em parceria com a Unifev, o Hospital passa a utilizar um Dinamômetro hidráulico. O aparelho avalia se há desordens do sistema músculo esquelético e vem recebendo uma crescente atenção de clínicos e pesquisadores da área de saúde nos últimos anos como um indicador relevante do estado nutricional, particularmente para pacientes internados.

O equipamento analisa a função muscular por meio da força de preensão manual. O paciente é avaliado sentado com ombro aduzido, cotovelo flexionado a 90º e antebraço neutro e o profissional utiliza o aparelho do mesmo lado que realizou as demais avaliações antropométricas por três segundos com período de repouso de 30 segundos entre as medidas no mesmo braço.

A princípio, a Santa Casa utiliza a metodologia nos assistidos da Unidade de Diálise. “A perda de massa muscular é um marcador de desnutrição fortemente associado à mortalidade, sendo assim é importante mensurar e monitorar a massa magra do paciente para obter melhor prognóstico”, explicou a nutricionista clínica, Paula Prado Pontes.

Para a nutricionista Paula Prado Pontes, a metodologia auxilia no diagnóstico mais completo da composição corporal do assistido e, muitas vezes, mais precocemente é detectado o risco nutricional, auxiliando nas condutas a serem tomadas. “Indicadores funcionais são de particular importância, uma vez que estão correlacionados com complicações clínicas, a perda de função é um identificador de desnutrição, particularmente a perda de massa corporal magra. Com o equipamento, conseguimos reavaliar o tratamento, se necessário”, complementou.

Importância da aprendizagem no campo

Para a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Unifev, Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, a parceria com a Santa Casa é de extrema importância. “No estágio, os discentes adquiram habilidades na prática, vivenciando a complexidade desses pacientes e corroborando com a integração ensino-assistência”, finalizou.