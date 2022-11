Nutrição realiza 1º Festival Gourmet de Natal

Atividade será desenvolvida no Laboratório de Práticas Gastronômicas e Técnicas Dietéticas no dia 12, das 18h30 às 22h30.

O curso de Nutrição da Unifev oferecerá, no dia 12 de dezembro, três oficinas culinárias, abertas para toda a comunidade. As atividades fazem parte do 1º Festival Gourmet de Natal, e o valor do investimento é de R$ 35, que pode ser dividido em até 3x.

As capacitações serão realizadas das 18h30 às 22h30 no Laboratório de Práticas Gastronômicas e Técnicas Dietéticas da Instituição, que funciona juntamente à Clínica-Escola de Nutrição, no campus Centro. Os interessados devem se inscrever no site unifev.edu.br/festivaldenatal até o dia 29 de novembro. Alunos da Instituição também podem se inscrever por meio do Portal. As vagas são limitadas.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, três receitas serão elaboradas. “Além de aproveitar a oportunidade para divulgar a importância do nosso curso à comunidade, atenderemos pessoas que querem conhecer novas preparações culinárias”, explicou.

A nutricionista e docente responsável pela atividade, Profa. Ma. Vanessa de Castro, afirmou que os inscritos terão acesso a um cardápio completo com entrada, prato principal e sobremesa, de fácil preparação para o período natalino. “Os participantes aprenderão a produzir um menu delicioso e saudável, unindo sabor e qualidade nutricional em cada prato”, finalizou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.