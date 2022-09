Nutrição oferece workshop sobre corte de alimentos

Treinamento é aberto à comunidade; inscrições já estão abertas.

O curso de Nutrição da Unifev realizará um curso de extensão sobre o corte adequado de alimentos no Campus Centro. O workshop será realizado em 20 de outubro, das 18h às 19h30, com fundamentação teórica e atividade prática no Laboratório de Técnica Dietética e Práticas Gastronômicas.