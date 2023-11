Nutrição da Santa Casa marca presença no Congresso da BRASPEN

As nutricionistas Júlia Proto e Vânia Andressa de Lima representaram a Instituição no evento, que abrangeu uma variedade de tópicos cruciais na área.

No final do mês de outubro, a Santa Casa de Votuporanga participou do XXV Congresso Nacional de Nutrição Enteral e Parenteral BRASPEN, consolidando seu compromisso com a excelência na prestação de cuidados nutricionais. As nutricionistas Júlia Proto e Vânia Andressa de Lima representaram a Instituição no evento, que abrangeu uma variedade de tópicos cruciais na área.

O congresso abordou uma ampla gama de temas relevantes. Dentre os principais tópicos discutidos, destacaram-se a terapia nutricional no paciente crítico, a abordagem nutricional em pacientes oncológicos, a nutrição parenteral e os cuidados paliativos. Esses temas refletem a diversidade e complexidade dos desafios enfrentados pelos profissionais de nutrição no contexto hospitalar.

A presença da Santa Casa no encontro ressalta o comprometimento da Instituição com a prestação de serviços de terapia nutricional especializada. Com foco no paciente crítico, oncológico e em cuidados paliativos, a equipe busca constantemente aprimorar suas práticas para proporcionar o melhor suporte nutricional possível. “Nossa participação terá um impacto significativo na qualidade dos serviços nutricionais oferecidos. O conhecimento adquirido e as metodologias atualizadas contribuirão para a melhoria contínua do suporte, refletindo diretamente na saúde e bem-estar dos pacientes atendidos”, finalizou Julia.