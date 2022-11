Nutrial Pet Center reinaugura loja com 1000 m2

A loja segue com o mesmo padrão de qualidade desde a sua inauguração em 1986, mas devido ao crescimento natural da empresa teve que se adequar em uma nova e ampla área para atender seus clientes em todos os tipos de produtos às necessidades de todas as espécies de pets.

Família controla empresa há 36 anos. Na foto, da esquerda para a direita: Vinícius Fuscaldo, Pedro Figueiredo, João Pedro Fuscaldo, Vanda Camargo Fuscaldo, Hélcio Fuscaldo e Aparecida Fuscaldo (D. Cida)

Hécio Fuscaldo, a mulher Vanda e o filho João Pedro com equipe de trabalho

Na última segunda-feira (21), a Nutrial Pet Center comemorou uma nova fase após 36 anos de incessante trabalho em Votuporanga. A empresa dirigida por Hélcio Fuscaldo, reinaugurou seu novo espaço com inúmeras novidades em produtos nas linhas de rações, medicamentos, brinquedos, acessórios e aperitivos para animais.

A Nutrial agora está localizada na Rua São Paulo, 4065 e segundo Hélcio, o novo local foi escolhido por uma questão de espaço para abrigar um amplo estoque de mercadorias, além de comodidade aos clientes que podem agora contar com um ambiente climatizado e as mercadorias em prateleiras em corredores amplos e de fácil acesso, o que gera muito conforto e praticidade.

A loja que é pioneira no ramo Pet em Votuporanga oferece serviços e produtos de qualidade além de atendimento familiar e diferenciado com uma equipe bem treinada, que trata com carinho, dedicação e respeito de todo e qualquer pet, com foco total no bem estar do animal.

Esta é a 4ª mudança de prédio que a empresa realiza desde a sua inauguração em 1986. Nesses 36 anos, a Nutrial que foi fundada pelo pai de Hélcio, o saudoso Dráuzio Fuscaldo, falecido em 2020, que sempre manteve a família no negócio, contou no início com a participação da filha Eliana Fuscaldo, também já falecida, que teve primordial trabalho em cuidados com os Pets, numa época em ainda tudo era novidade na área.

A Nutrial agora se encontra numa ampla aérea de 1.000 m2 em ponto nobre da cidade, Rua São Paulo, entre a Paraná e Rio de Janeiro, conta com 11 colaboradores e opera na área Pet Shop especializado com rações famosas, medicamentos para todos os tipos de Pets, entre eles, peixes, pássaros, roedores, cães, gatos, etc.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga, Hélcio Fuscaldo, que dirige a empresa há 33 anos, contou um pouco sobre a trajetória da Nutrial, acompanhe:

Hélcio Fuscaldo está há 33 anos na direção da empresa

DV: Hélcio conte um pouco da trajetória da empresa e as novidades da loja?

“Na verdade isso tudo é fruto de um trabalho, nós estamos há 36 anos no mercado, uma loja pioneira aqui na cidade. Começamos dentro desse setor e fomos crescendo, então percebemos a necessidade da ampliação para que pudéssemos diversificar os produtos e aumentar a linha deles com nossos clientes, então resolvemos ampliar e com isso proporcionar um ambiente mais gostoso, onde o cliente possa não apenas vir e comprar, mas também curtir todo espaço! Hoje estamos aqui em um espaço de 1000 metros quadrados para atender à todos, o espaço foi totalmente dividido e ampliado em setores: peixes, pássaros, cachorros, gatos, hamsters, porquinhos da Índia, então hoje temos uma diversidade de produtos grande para realmente atender todas as necessidades dos clientes.”

“Toda a nossa trajetória começou lá atrás com o meu pai (36 anos atrás) e com o tempo nós fomos desenvolvendo todas as atividades juntos, depois veio a minha irmã Eliana e juntos conseguimos transformar ao longo da trajetória da empresa todas essas inovações! A Vanda minha esposa também veio para somar. Na verdade tudo que hoje vocês estão vendo em termos de loja o designer, arrumação e organização foi idealizado pela Vanda com a ajuda da arquiteta Adriana Camargo que fizeram tudo! Nossa história é muito forte e enraizada com capítulos de desenvolvimento ao longo desses anos todos”.

“Quero agradecer aos nossos clientes que nos acompanham nessas quase 7 décadas, pois sem eles nada disso existiria. Hoje é um dia de muito orgulho e que nos traz muita alegria. Gostaria de carinhosamente convidar a todos para que venham conhecer a estrutura desse novo espaço da Nutrial, conhecer as novidades, tudo com um atendimento familiar que é o nosso diferencial.”

A cerimônia de reinauguração foi prestigiada pelo prefeito Jorge Seba; pelo presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Glauco Ventura; pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista, João Herrera Martins; pela a arquiteta Adriana Lopes da Silva Camargo, responsável pelas mudanças estruturais e decorativas do local, por familiares, amigos e clientes.

Prefeito exalta a grandiosidade da nova Loja

“Estar presente hoje nessa reinauguração, representa muito no sentido da pujança do nosso comércio a nível local e regional. Uma obra com essa característica de grandiosidade que traz conforto e segurança às pessoas que vêm aqui comprar. Quero parabenizar ao Hélcio e sua toda família por estarem investindo nesta cidade que graças a Deus é premiada, município que tem recebido prêmios de eficiência e eficácia em vários setores. E não é diferente na área empresarial, da geração de empregos que gera recursos e faz girar a roda da nossa economia. Parabéns a todos e parabéns à nossa cidade por mais esse presente!”

Presidente da ACV: “O comerciante tem sempre que acreditar e investir”

Glauco Ventura, presidente da Associação Comercial de Votuporanga, exclamou: “É com muita alegria que a gente participa desses momentos. Você vê um empresário que está há tanto tempo no mercado ainda acreditar que pode vender mais e alcançar novos consumidores, isso é maravilhoso! Nós comerciantes vivemos de expectativas por cada data comemorativa, pelo próximo governo, pelo próximo ano, pela próxima Copa do Mundo, é assim que o empresário vive! Quando você vem num lugar maravilhoso como esse, que dobrou a sua capacidade de atendimento, isso deixa o coração da gente cheio de alegria e esperançoso de que dias melhores virão. O comerciante tem sempre que acreditar e investir, e quando você vê uma empresa investir nessa magnitude, você olha para Votuporanga e diz: que cidade maravilhosa, que cidade que está em plena expansão o tempo todo, então isso é motivo de muita alegria!”

João Herrera do Sindicato Varejista exalta o trabalho da Família Fuscaldo

“A gente fica tão orgulhoso, não só como comerciante, mas como munícipe por morar nessa região centralizada por Votuporanga. Nosso município pegou um caminho de grandes histórias, uma trajetória que vem lá do ‘Tio’ Nasser Marão quando este era o presidente da Associação Comercial, do Sr. Manoel Anzai e daquele povo todo lá detrás e nós estamos dando sequência de um sucesso gigante! Aí você se depara com uma loja como essa do meu querido Helcinho, do saudoso pai dele (Dráuzio) que era meu amigo, uma loja com essa magnitude, onde o consumidor tem todo o conforto, o que ele procura, ele acha, então isso é motivo de imensa satisfação e alegria.

Hoje posso afirmar que essa loja do Hélcio é de fato um sonho realizado, hoje estou aqui aplaudindo a conquista da reinauguração dessa loja. Quero pedir a Deus que abençoe imensamente, quero desejar sucesso e muita paz para o Helcinho, a Vanda e seus filhos. A Nutrial já era sucesso e com certeza será cada vez mais, parabéns!”

A arquiteta Adriana Lopes da Silva Camargo comenta sobre seu trabalho na nova Nutrial

“Quando fui convidada a fazer parte do sonho desse projeto da Nutrial não me contive de felicidade. A gente sempre tem aqueles projetos que são nossos queridinhos e que é difícil conter a paixão, e esse com certeza é um desses projetos queridos! Um espaço amplo e visualmente limpo, com tudo em seu lugar e separado por departamentos. Os ambientes foram preparados para receber animaizinhos de acordo com as características da espécie. Posso afirmar como arquiteta do projeto que tudo que foi proposto teve uma necessidade real de existir, então hoje olhando aqui tudo prontinho para ser inaugurado a sensação é de orgulho e dever cumprido! Agradeço com carinho a Vanda que me ajudou muito na preparação de cada detalhe da loja, quero desejar sucesso e que a Nutrial prospere cada dia mais! Parabéns Hélcio, Vanda…parabéns a Nutrial!”

Além de ótimos preços e muitas opções para o dia a dia do tutor e do pet, a loja conta com funcionários treinados e qualificados para um atendimento diferenciado. Está com dúvidas sobre qual a melhor ração, brinquedo ou acessório para o animal? Na Nutrial você terá a ajuda necessária para fazer as melhores escolhas!



O diretor da empresa Hélcio Fuscaldo, João Herrera (Sindicato Varejista), Glauco Ventura (ACV), Pedro Figueiredo, João Pedro Fuscaldo, a arquiteta Renata

Camargo, a arquiteta, Adriana Lopes da Silva Camargo, Vanda Camargo Fuscaldo e o prefeito Jorge Seba.

SERVIÇO:

Nutrial Pet Center- Rua São Paulo, 4065 – Votuporanga

Telefones: (17) 3421.4958, (17) 3421.2777, Whatsapp: (17) 99771.3805