Número de PMs afastados por Covid registra queda de 82% após vacinação do efetivo em SP

De acordo com a pasta, antes dessa data, a instituição chegou a registrar até 1.700 licenças por sintomas relacionados à doença por semana.

Com a imunização dos profissionais, o número foi reduzido para cerca de 300 policiais afastados pelo mesmo período.

A SSP ainda aponta que até esta terça (11), 96% do efetivo total da Polícia Militar já tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A vacinação dos profissionais da área da segurança no estado começou no dia 5 de abril. O plano do governo paulista incluiu os policiais federais que atuam em São Paulo, policiais militares, civis, bombeiros, da Polícia Científica, agentes de segurança e de escolta penitenciária, e guardas civis metropolitanos municipais.