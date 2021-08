Novos vídeos e fotos agravam escândalo da festa clandestina do presidente argentino

A oposição vai pedir nesta quinta-feira (19) uma investigação porque vários dos legisladores que aparecem na festa teriam alegado ser grupo de risco ou contato estreito de contagiados para não participarem, um dia antes, de uma sessão no plenário da Câmara de Deputados.

A Justiça avança com uma investigação para determinar as responsabilidades na violação do isolamento social por parte do casal presidencial e dos seus convidados.

Os artigos 205 e 239 do Código Penal, aos que Alberto Fernández fazia alusão a cada novo anúncio de renovação do confinamento, estabelecem penas de seis meses a dois anos de prisão a quem violar as medidas.

Tras el cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, las imágenes de un festejo por fin de año con 72 personas, provocaron nuevamente al escándalo pic.twitter.com/ogb17ovVNu — Mavica (@mavica81) August 18, 2021

Consequências políticas

A oposição entrou com um pedido de destituição no qual Alberto Fernández é acusado de mal desempenho e de eventuais delitos durante o exercício das suas funções. As chances de uma destituição avançar são mínimas porque a oposição não conta com os necessários dois terços dos votos tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado.

“Se alguns pensam que vou cair por um erro que cometi, saibam que me fortalecem”, esbravejou o presidente nesta semana, depois do pedido de “impeachment”.

“O mais provável é que o sistema político proteja o presidente enquanto o sistema judiciário adie qualquer definição ou encontre uma forma de minimizar as consequências. A única coisa que vai realmente castigar ou não a conduta do presidente é a opinião pública através do voto”, acredita o analista político Jorge Giacobbe.

A consultora D’Alessio IROL/Berensztein detectou que 24% que votariam no governo nas próximas eleições legislativas, agora pensam em votar na oposição.

Desde que surgiram as primeiras informações de uma festa clandestina, o governo mudou o discurso à medida que as provas apareciam. Primeiro, negou qualquer festa clandestina. Quando surgiu a primeira foto, alegaram que se tratava de uma montagem. Quando surgiu a segunda foto, o presidente Alberto Fernández admitiu e classificou o episódio como “um erro” e como “um deslize”. “Lamento o que aconteceu. Não vai voltar a acontecer”, limitou-se a dizer, quando o país esperava um pedido de desculpas. Segundo uma pesquisa da consultora Synopsis, 20,3% dos entrevistados consideram que se tratou de “um erro” enquanto 71,7% vê imoralidade e delito no assunto.