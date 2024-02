Novos membros dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência são empossados 

Conselhos estão vinculados à Secretaria de Direitos Humanos e têm como objetivo auxiliar na construção e efetivação de políticas públicas.

O prefeito Jorge Seba (PSD) empossou novos membros de conselhos vinculados à Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo foi convalidar as formações vigentes que irão propor diretrizes das políticas públicas, controlar e deliberar em cada área de atuação.

Na última sexta-feira (16.fev), o prefeito empossou os membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos (CMDDH). Quem está na presidência é Edmar da Costa, acompanhado da mesa diretora formada pelo vice-presidente Gilberto Aparecido de Oliveira (Giba), primeira secretária Giovana Ianhez Novaes e segunda secretária Izabel Ricardo Araújo. O biênio de atuação é 2023-2025.

Na manhã desta segunda-feira (19), foram empossados pelo prefeito os membros do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), presidido por Eloi Novaes Marques. A vice-presidente é Daiany Justi de Moraes; a primeira secretária é Angélica Aparecida Xavier e o segundo secretário é Glauber Cleber Toniol de Lima. A nova formação compreenderá o biênio 2024-2026.

Em sua fala, o prefeito ressaltou todo trabalho dos conselhos vinculados à Secretaria de Direitos Humanos, pois são pessoas envolvidas com as respectivas temáticas e que procuram contribuir para a vida em sociedade.

“Não existe maneira mais legítima do que ver pessoas engajadas contribuindo e nos ajudando a construir uma sociedade mais justa. Volto a repetir que nossa administração é totalmente aberta aos conselhos municipais, pois temos certeza de que podem muito cooperar para a construção de políticas públicas que visem o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade”, falou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, desejou boas-vindas a todos os conselheiros.

Presente também, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, colocou toda estrutura da pasta à disposição dos conselhos. “Contem conosco com o que precisarem e saibam que juntos estamos lutando por uma cidade cada vez melhor, com o apoio imprescindível da administração do prefeito Jorge Seba”, falou.