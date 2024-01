Novos conselheiros tutelares serão diplomados nesta quarta-feira 

Foram eleitos Osmair Francisco, Cristiana Aparecida de Souza Pereira; Rosa Helena Luiz, Anny Zirondi e Renata Garcia Dias; posse acontece na Secretaria de Direitos Humanos.

Os novos conselheiros tutelares de Votuporanga serão diplomados nesta quarta-feira (10.jan), onde serão empossados pelo prefeito Jorge Seba (PSD), em evento marcado para às 9h, na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo nº 3.741, bairro Patrimônio Velho. A posse contará com a presença das autoridades, principais lideranças municipais e é aberta a toda população.

Atualmente o Conselho Tutelar de Votuporanga é vinculado administrativamente à Secretaria de Direitos Humanos. O secretário titular da pasta, Emerson Pereira, deseja que todos os conselheiros tenham sucesso nesta nova gestão.

“Espero que todos possam realizar um excelente trabalho, lutando por nossos adolescentes e crianças que ainda sofrem muito. O conselho tutelar é um órgão eleito pela sociedade para ajudar quem realmente precisa”, disse.

Eleição

A eleição aconteceu no dia 1º de outubro de 2023 no CEM “Prof.º Faustino Pedroso”, sendo organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Foram eleitos Osmair Francisco (706 votos); Cristiana Aparecida de Souza Pereira (676 votos); Rosa Helena Luiz (571 votos); Anny Zirondi (462 votos) e Renata Garcia Dias (449 votos). São suplentes Aline Procópio (432 votos), Neusa Carvalho (408 votos) e Celma Fraga (380 votos).

O Conselho Tutelar de Votuporanga fica na Rua Tietê nº 3.059, bairro Santa Eliza. Os telefones para mais informações são (17) 3422-2288 e 3422-4468.

Atribuições do Conselho Tutelar

Dentre suas atribuições, os principais objetivos do Conselho Tutelar são zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, além de aplicar medidas protetivas às crianças e adolescentes, bem como medidas aos pais ou responsáveis.

O expediente do conselheiro tutelar é das 7h30 às 17h de segunda a sexta-feira, totalizando jornada semanal de 40 horas. Porém, fora do expediente normal, bem como aos sábados, domingos e feriados, os membros do Conselho se organizam através de plantão para que possam atender ao público, em qualquer horário, em casos de ameaça aos direitos da criança e do adolescente. O telefone do plantão é (17) 98134-5442.