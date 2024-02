Novorizontino vence, vira líder de grupo e freia boa sequência do Santos 

Time do interior vai à Vila Belmiro, aproveita chances e mata jogo no primeiro tempo; já classificado, Peixe faz jogo irreconhecível.

O Santos entrou em campo com a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas foi surpreendido na Vila Belmiro e derrotado por 2 a 1 pelo Novorizontino, na tarde deste domingo, pela nona rodada da competição. O Tigre abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Neto Pessoa e Rômulo – melhor jogador em campo –, e virou líder de seu grupo no torneio, desbancando o São Paulo. Além disso, o time de Eduardo Baptista continua invicto contra os grandes – já havia vencido o Corinthians e empatado com o Palmeiras. O Peixe, irreconhecível, só diminuiu com Diego Pituca, na reta final, fez uma de suas piores apresentações no ano, mas continua tranquilo na tabela, já classificado.

Próximo compromisso

O Novorizontino foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 porque fez um primeiro tempo de manual: encurtou a marcação nos homens de criação do Santos, buscou um jogo mais físico e incomodou o rival o tempo todo. Abrir o placar cedo ajudou, claro, quando Neto Pessoa aproveitou ótimo passe em profundidade de Rômulo e tocou na saída de João Paulo, aos 12 minutos. Irreconhecível, o Peixe errou muitos passes, não teve criatividade – e a bola praticamente não passou por Guilherme, Willian Bigode e Morelos, atacantes que começaram jogando. A única boa chance foi numa cobrança de falta de Otero, quase da intermediária, que Jordi espalmou. Rômulo, melhor em campo, ainda fez o segundo do Novorizontino na reta final, aproveitando rebote de Joaquim e acertando um chutaço no ângulo.

O Santos voltou com três alterações, e a entrada do centroavante Julio Furch mudou a abordagem do time, que passou a trocar passes com paciência e buscar seu homem-gol – ele teve duas boas chances, uma defendida e outra para fora. De tanto martelar e fazer a bola rodar a área, o gol saiu: aos 25, Hayner cruzou da direita e encontrou Diego Pituca para cabecear e diminuir a diferença no placar. O Novorizontino, porém, não se abalou e manteve o ritmo mais lento, buscando não sofrer pressão exagerada e tentando segurar a bola no campo de ataque. O Peixe, por outro lado, não funcionou coletivamente. Mesmo assim, teve a chance do empate no fim, em chute de Nonato que acertou a trave. Pedrinho também acertou o poste no último lance.

O Santos tem uma semana cheia para treinar e só volta a campo no domingo, às 11h, em jogo que será realizado no Morumbis, quando recebe o São Bernardo.

*Com informações do ge