Novorizontino e Mirassol garante acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Equipes se classificaram para as semifinais e garantiram vagas na terceira divisão na próxima temporada.

Depois do Mirassol conseguir a vaga para a Série C no sábado (9), ao vencer a Aparecidense por 3 a 2, o Novorizontino também conseguiu o acesso ao vencer o Fast Clube, do Amazonas, por 3 a 0 na tarde deste domingo (10), no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O clube vai disputar a competição pela primeira vez. O Grêmio Esportivo Novorizontino, extinto no começo dos anos 2000, chegou a disputar a terceirona em 1994.

A partida foi tranquila para a equipe da região. Com a vitória de 1 a 0 fora de casa no primeiro jogo, a equipe teve tranquilidade para ditar o ritmo da partida.

Cléo Silva abriu o placar no primeiro minuto do jogo e embalou os outros dois gols, feitos por Guilherme Queiroz e Danielzinho. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Depois, o trabalho foi apenas o de administrar a vantagem. A equipe trocou passes e até chegou com perigo em outras oportunidades, mas ficou por isso mesmo: três a zero.

A equipe, agora, enfrenta o Floresta, do Ceará, em duas partidas de ida e volta. Já o Mirassol enfrenta o Altos, do Piauí. As datas ainda não foram definidas.

*Com informações do sbtinterior