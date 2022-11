Novo técnico? Santos procura Mauricio Barbieri, do Bragantino 

Peixe espera fechar com treinador para a próxima temporada já na semana que vem.

O Santos procurou o técnico Mauricio Barbieri, do Red Bull Bragantino, para assumir o time em 2023.

Em busca de um treinador, já que Orlando Ribeiro será interino apenas até o fim do Campeonato Brasileiro, o Santos abriu conversas com Mauricio Barbieri, que tem futuro incerto no Bragantino depois de um ano com desempenho abaixo do esperado.

O Peixe tem pressa para fechar com um técnico para a próxima temporada. A intenção da diretoria é que Barbieri, caso as conversas avancem, seja treinador do Santos já na semana que vem, assim que o Brasileirão acabar.

Apesar de o Red Bull Bragantino ter tido uma temporada abaixo do esperado, até esta quarta-feira na 14ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o trabalho de Barbieri é bem avaliado pelo Santos, principalmente por causa dos anos anteriores.

O treinador, com passagens também por Flamengo, Goiás, América-MG, CSA e outros clubes, levou o Red Bull Bragantino à Libertadores deste ano com o sexto lugar no Campeonato Brasileiro de 2021.

O que facilita os planos do Santos é o fato de Mauricio Barbieri ter contrato apenas até o fim da atual temporada. Assim, conseguiria deixar o Red Bull Bragantino de graça. O Peixe espera avançar nas negociações nos próximos dias.

O Santos entra em campo mais duas vezes até o fim do Campeonato Brasileiro: nesta quinta, contra o Botafogo, e no domingo, diante do Fortaleza. Depois, espera já ter um novo treinador.