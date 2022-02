Novo sistema semafórico proporcionará mais segurança no acesso à região Oeste

Equipamentos estão localizados na Av. das Nações, nos cruzamentos com a Rua Aristides Galo, Av. Domingos Pignatari e Av. Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi.

Os novos semáforos instalados na Av. das Nações, no acesso à região Oeste da cidade, começaram a funcionar nesta sexta-feira (18.fev). Os equipamentos estão localizados nos dois sentidos da via, nos cruzamentos com a Rua Aristides Galo, Av. Domingos Pignatari e Av. Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi.

O prefeito Jorge Seba esteve no local para conferir as novas sinalizações acompanhado do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno; do deputado federal Rui Falcão, que destinou recursos para a compra dos equipamentos a pedido do vereador Jura, que também estava presente.

Segundo o secretário de Trânsito, a mudança na sinalização teve como objetivo oferecer mais segurança no acesso àquela região da cidade que está em expansão. “Tivemos um grande aumento no fluxo de veículos pela Avenida das Nações com a expansão da cidade para a região Oeste e entendemos que com a instalação dos semáforos sincronizados, o trânsito ficará mais seguro para todos”, explicou o Sargento Moreno.

Melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança para as ruas da cidade, que vem crescendo ano a ano, é uma das metas de governo do prefeito Jorge Seba. “Essa obra de sistema semafórico, intermediada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva e que contou com recurso do deputado federal Rui Falcão, irá proporcionar segurança e mobilidade urbana, fatores importantes para as pessoas que trabalham na área central do município e utilizam esse percurso, além de garantir segurança de motoristas e pedestres que passam pelo local”, disse o prefeito.

O investimento na compra dos equipamentos foi de cerca de R$ 180 mil destinados pelo deputado federal Rui Falcão, a pedido do vereador Jura. “Além de ser uma alegria e satisfação muito grande, é uma ação de extrema importância em função de segurança através de uma parceria do Parlamento com o Poder Executivo, que vem suprir uma necessidade desse setor da cidade, por possui um fluxo muito grande de circulação de pessoas e condutores de veículos”, ressalta o vereador Jura.

O deputado federal Rui Falcão destaca o crescimento e desenvolvimento do município, pontos primordiais para execução da obra. “É muito importante poder atender e garantir à população segurança e mobilidade urbana, que são questões que dificultam muito a vida de cidades com grandes tráfegos, assim como Votuporanga, que está em desenvolvimento. Então nosso dever parlamentar é enxergar as demandas da população e atendê-las na medida do possível do nosso alcance”.