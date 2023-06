NOVO SINAI – Entidade que reabilita dependentes químicos já é considerada uma das mais bem preparadas do Brasil

Por Danilo Liévana de Camargo

A Comunidade Terapêutica Novo Sinai se encontra instalada entre os municípios de Valentim Gentil e Meridiano, na Vicinal Manoel Barbosa dos Santos. A entidade, que conta uma estrutura de hotelaria e assistência médica voltada para salvar vidas de viciados em drogas e álcool, atende atualmente aproximadamente 40 pessoas.

Sem fins lucrativos, a estrutura foi idealizada pelo empresário Carlinhos Marques, que atua nos ramos de fabricação de móveis e farmacêutico na cidade de Valentim Gentil. Músico e católico, o empresário disponibilizou uma propriedade rural de 7 alqueires para criar o espaço voltado à cura de dependentes químicos e de álcool. Carlinhos Marques também colabora com este Diário com uma Coluna semanal, onde defende o tema Sobriedade.

Em 2005 Carlinhos, após ter comprado a propriedade, tinha somente a ideia de transformá-la em uma área de lazer para seus familiares e para receber amigos. Ele conta que tudo nasceu pela necessidade de alguns conhecidos que pediram para ficar na pequena casa que existia no local para se acertarem na vida, já que estavam envolvidos com álcool e em situação de rua. De dois homens, apareceram mais dois e não parou mais. Carlinhos os acolhia como lar de passagem. A vontade de ajudar ao próximo cresceu e então surgiu a ideia de se montar uma casa para tratar de pessoas com esses problemas.

Naquela época, Carlinhos entrou em contato com o falecido Pe. Silvio Roberto. No Pároco, ele encontrou apoio e recebeu orientações para oficializar a entidade. Ele conta que não queria usar a sua propriedade para esse fim, por isso procurou o prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira, que lhe ofereceu uma extinta escola no bairro rural da Vista Alegre. Carlinhos conta que era um local perfeito, entretanto, apesar do esforço do prefeito, a área não foi liberada pelos vereadores que não aprovaram o destino da área. Carlinhos então resolveu que a entidade deveria ser montada em sua propriedade e foi o que aconteceu.

A comunidade existe há 18 anos e reabilita dependentes químicos através de praticas inclusivas. Atualmente são aproximadamente 40 homens. A internação tem duração de 6 meses e, nesse período, os internos recebem atendimento médico, psicológico e assistência social, além das praticas inclusivas, como ajudar na cozinha, limpeza, cuidar dos animais, das plantações, lavanderia e tudo que tiver que ser feito no sítio para manutenção e consumo próprio.

A Novo Sinai tem parceria com o SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas), que subsidia 22 das 40 vagas, mas as diversas despesas do sítio são bancadas com as doações e de eventos beneficentes. Esses dependentes que chegam ao sítio para o tratamento vêm encaminhados da Rede Pública, através da Secretaria da Saúde ou Assistência Social, e todo o tratamento a eles é gratuito

Carlinhos conta que não é uma tarefa fácil manter o local. “Neste mês ganhamos um show de uma banda famosa. O filho do proprietário da banda é viciado em drogas e ele estava programado para vir pra cá, mas infelizmente não deu certo. Mesmo assim seu pai prometeu o show para o próximo dia 17, mas tive que cancelar por falta de interesse do público. Vender uma festa onde não vai existir o consumo de álcool é impossível. Não tem como fazer uma festa com bebidas alcóolicas onde existem 40 pessoas que estão tentando se livrar delas, e outra ninguém quer ir numa festa sem bebidas. O evento foi cancelado”, lamenta.

No sítio da Novo Sinai tem de tudo um pouco: represas com criação de peixes, criação de suínos, retiro de leite (2 vacas), horta e muita área ajardinada, um refeitório, dormitórios com ar condicionado, salão de eventos, escritório, academia de ginástica, uma capela e consultórios terapêuticos.

O que chama muita atenção é uma gruta que foi feita em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe. Uma mina de água jorra no local e por meio de uma roda faz a água circular por baixo de pontes em direção às represas. Espaços bem pensados e decorados. Tudo muito bonito e harmonizado.

No salão de eventos são realizadas celebrações católicas diariamente e após elas os atendidos recebem um a um, orientações terapêuticas.

Carlinhos divide seu tempo entre a direção de suas empresas e a presidência da entidade. Ele conta que quando está na comunidade não se preocupa muito com os negócios. “Quando a gente oferece uma mão, recebemos em duas. Quando estou aqui, tudo anda sozinho, dá tudo certo nas empresas!”, confessa.

Hoje a Novo Sinai atende pacientes de várias partes do Brasil e é considerada referência pelo atendimento e por sua estrutura física. Carlinhos durante a visita do Diário exibiu vários vídeos de testemunhos de pessoas que passaram por tratamento lá e que hoje vivem uma vida limpa, sem vícios. “Esses testemunhos é o que nos gratifica e dá força para continuar essa jornada”, explica.

Lá também existe um sobrado que serve para recepcionar visitantes. No andar superior existe uma sacada que oferece uma vista completa à propriedade e suas lagoas. No centro desta sala, um belo piano de cauda decora o local, e foi neste instrumento que Carlinhos musicalizou para a equipe deste Jornal “Eu Sei Que Vou Te Amar”, composição de Vinicius de Moraes.

Como pianista, Carlinhos conta que leva seu show para vários locais da região e antecipa que a renda é 100% voltada para a entidade. “Não é fácil manter a nossa estrutura, mas temos a certeza de que sempre podemos contar com a caridade de todos”. Carlinhos conta que tem uma ampla agenda de apresentações ainda neste ano e conta com a ajuda de quem quer que seja.

A comunidade Novo Sinai recebe visitantes em dias programados e agenda para grupos que querem participar das cerimônias religiosas e para conhecer o espaço. Os contatos com a entidade podem ser feitos pelo telefone: (17) 98813.5005 ou pelo e.mail contato@novosinai.org.br.