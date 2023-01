Novo salário mínimo pode chegar no Dia do Trabalho 

O reajuste foi prometido pelo governo durante a transição com base em um ganho real, mas foi adiado por conta do aumento do número de aposentados do INSS.

O salário mínimo brasileiro passou de R$ 1.212 em dezembro de 2022 para R$ 1.302 no dia 1º de janeiro, valor que deve permanecer até o dia 1º de maio, no Dia do Trabalho, quando o piso nacional pode passar para R$ 1.320. A informação é de integrantes do Executivo.

O reajuste foi prometido pelo governo durante a transição com base em um ganho real, mas foi adiado por conta do aumento do número de aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no fim do último ano, que ampliou os gastos com a Previdência para além do esperado, conforme ofício enviado pelo então presidente da República Jair Bolsonaro (PL) à equipe de transição no final de seu mandato.

O valor atual (R$ 1.302) foi o prometido por Bolsonaro. Já o valor de R$ 1.320, que deve entrar em vigor em maio, foi uma promessa de campanha do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT). Se aprovado, o novo mínimo representará um acréscimo de 7,41% na comparação com o mínimo de 2022 – uma alta de 1,62% acima da inflação, que fechou o ano em 5,79%.

*Com informações do Estadão