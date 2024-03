Novo protocolo da Santa Casa salva vidas

Votuporanguense de 78 anos é o primeiro a passar pelo novo protocolo para AVC.

A Santa Casa de Votuporanga iniciou neste mês a utilização do novo programa Angels, em parceria com a empresa Boehringer Ingelheim. A iniciativa garante assistência eficaz e rápida para os pacientes diagnosticados com AVC.

“O novo protocolo consiste no melhor tratamento possível para os nossos pacientes, que passam por avaliação médica, exame de Tomografia e medicação em até 60 minutos da sua chegada na emergência”, explicou o neurologista da Santa Casa, Dr. João Ricardo Leão.

A rapidez do entendimento foi um dos pontos mais explorados pelo novo protocolo, já que o medicamento utilizado no tratamento tem um desempenho melhor nas primeiras horas após sintomas. “A trombólise química é a droga que usamos no tratamento. Ela funciona ao dissolver o trombo do vaso cerebral obstruído, recanalizando o vaso e ajudando a salvar tecido cerebral. Já foi demonstrado, em vários estudos, o benefício dessa medicação, que chega a aumentar em até 30% as chances do paciente não ficar incapacitado e de não desenvolver sequelas graves”, continuou Dr. João Ricardo.

Agilidade que salva

Segunda maior causa de morte no Brasil, o AVC é a doença mais incapacitante do mundo de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Quando um AVC ocorre, cerca de 1,9 milhão de neurônios morre por minuto, provocando sequelas que podem ser evitadas com um atendimento rápido e eficaz.

O novo protocolo já vem dando resultados. Na última segunda-feira (04/03) pela manhã, o Sr. Severiano Izidio da Silva, de 78 anos, deu entrada na emergência da Santa Casa, via SAMU, com sintomas indicativos de AVC.

O protocolo foi seguido e a medicação aplicada com sucesso, o que resultou na melhoria do quadro geral do paciente, que passa bem. “Foi tudo bem rápido, os médicos e enfermeiros me atenderam muito bem. Estou bem melhor, graças a Deus!”, contou o Sr. Severiano, que segue internado em observação.

Para o Dr. João Ricardo, cenas como essa se tornarão mais comuns nos corredores do Hospital. “O novo protocolo de AVC funciona. O caso do Sr. Severiano é um exemplo disso, e de como a Santa Casa está preparada para receber pacientes com suspeita de AVCs”, disse o médico.

O que é AVC?

O especialista explicou sobre a patologia. “Classicamente, o AVC pode ser dividido em dois tipos. O AVC Isquêmico acontece quando uma artéria do cérebro fica bloqueada ou o sangue não consegue passar direto por ela. Isso faz com que uma parte do cérebro não receba o sangue que precisa”, falou. Esse tipo é o mais comum, acontecendo em cerca de 85% dos casos.

Já o AVC Hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro estoura, causando vazamento de sangue. “Esse vazamento pode acontecer dentro do próprio cérebro, nos canais do cérebro onde o líquido circula, ou entre o cérebro e a membrana fina que o cobre”, continuou o neurologista.

Dentro desses dois tipos de AVCs, existem fatores de risco que podem contribuir com o aparecimento da doença, como estilo de vida sedentário, má alimentação, sobrepeso, obesidade, tabagismo, uso de drogas, excesso de bebidas alcoólicas, colesterol alto, diabetes, pressão alta e doenças cardíacas.

“São esses fatores de risco que devemos ficar atentos. É importante controlar as condições pré-existentes como hipertensão e diabetes. E claro, levar uma vida mais ativa, com uma alimentação saudável e evitar fumar.” disse Dr. João Ricardo.

Quais são os sintomas?

Dores de cabeça intensas, de início súbito;

Paralisia, fraqueza ou dormência do corpo e/ou da face;

Perda súbita da fala ou dificuldade de comunicação;

Perda da visão ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos;

Tontura e/ou perda de equilíbrio;

Sonolência;

Se identificar os sintomas, entre em contato com o SAMU.