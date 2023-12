Novo presidente do Corinthians quer retirar cadeiras e ampliar capacidade da arena já em 2024 

Augusto Melo tem reunião nesta quinta-feira sobre o tema e mira 2 mil lugares a mais no setor Sul.

Presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo não quer perder tempo e planeja aumentar a capacidade da Neo Química Arena no início de seu mandato, em 2024.

O primeiro passo é retirar as cadeiras da arquibancada Sul, deixando-a igual a Norte, do lado oposto, onde ficam as torcidas organizadas. Segundo Augusto Melo, com essa alteração a Arena ganhará mais 2 mil lugares em um dos setores mais populares.

Na quinta-feira, Augusto irá se reunir com os atuais administradores do estádio. O aumento da capacidade – via retirada de cadeiras – estará na pauta.

O novo presidente corintiano acredita que rapidamente pode conseguir os laudos necessários para mudança no setor Sul.

Posteriormente, Augusto deseja criar arquibancadas superiores atrás dos gols, que teriam potencial para elevar a capacidade da Arena para mais de 60 mil lugares. Essa foi uma das promessas dele na campanha eleitoral. Porém, tal etapa demanda mais custos e também mais tempo para sair do papel.

O maior público do Corinthians na Neo Química Arena foi 46.517 pagantes, na primeira semifinal da Copa do Brasil deste ano, contra o São Paulo.

*Com informações do ge