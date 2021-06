Novo Plantão Policial Permanente é inaugurado em Votuporanga 

Prédio localizado na Rua Tocantins, de frente a Praça São Bento, também abrigará o 1º e 3º Distrito, além do Núcleo Especial Criminal (Necrim).

A Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga/SP migrou para outro endereço, saindo do prédio na Rua Bahia, sede da antiga cadeia local e concluindo instalação na Rua Tocantins, de frente a Praça São Bento, na área central da cidade.

O novo Complexo da Polícia Civil que já abriga o Plantão Policial, também receberá o 1° e o 3º Distrito, além do Necrim (Núcleo Especial Criminal) que devem concluir processo de transferência nos próximos dias.

De acordo com o delegado Seccional, Marcos Alberto Negrelli da Silva, a “mudança se fez necessária em razão das péssimas condições em que se encontra o imóvel localizado na Rua Bahia. As adaptações ali existentes e a deterioração do prédio construído há décadas foram o principal fator que levaram a busca pelo novo endereço.”

Ainda segundo Negrelli, o novo prédio possui localização privilegiada o que permite fácil acesso da população, tendo sido reformado e adequado para as necessidades de acomodação das Unidades e do atendimento, com dotação de rampa de acesso, elevador e banheiros para portadores de necessidades especiais.

O Delegado Seccional explicou ainda que no novo Complexo haverá atendimento exclusivo para vítimas de crimes sexuais e violência doméstica, com sala e equipamentos próprios, em ambiente acolhedor.

Negrelli pontou que o antigo imóvel passará por reforma, ampliação e adequação para abrigar outras Unidades como: DIG (Delegacia de Investigações Gerais), DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).