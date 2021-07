Novo plantão de vacinação Covid-19 será realizado neste sábado

Atendimento será a pessoas a partir dos 35 anos e de outros grupos já contemplados na campanha; horário será das 8h às 16h.

Neste sábado (17), a Secretaria da Saúde realizará mais um plantão da campanha de vacinação contra a Covid-19. Pessoas com idade a partir de 35 anos que não conseguiram receber a dose do imunizante durante a semana, poderão ser atendidas no posto volante do Assary das 8h às 16h; outros públicos já contemplados na campanha, tanto a primeira quanto a segunda dose, também devem aproveitar a oportunidade.

Importante se atentar para os documentos necessários para cada grupo, além de comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS; e quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha “Vacina contra a Fome”, pode doar uma caixinha de leite.

30 a 34 anos

Seguindo o calendário estadual de vacinação, a partir da próxima semana, todas as pessoas com idade entre 30 e 34 anos já poderão receber o imunizante na segunda-feira (19).

Vacina em Votuporanga

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, até a última quinta-feira (15/7), foram aplicadas 74.023 vacinas na população de Votuporanga, sendo 52.923 referentes à primeira dose e 21.100 entre dose única e a segunda.

Pré-cadastro

Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos volantes. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.