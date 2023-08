Novo local: capacitação na área da pessoa com deficiência será na Câmara Municipal 

Evento acontece nesta sexta-feira, das 8h às 17h; podem participar famílias que possuem pessoas com deficiência, profissionais da área e público em geral.

Nesta sexta-feira (25.ago), a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga promoverá uma capacitação presencial para o público interessado em buscar conhecimento para lidar, trabalhar ou conviver com pessoas com deficiência. O evento será das 8h às 17h totalmente gratuito e com direito a certificado. A capacitação seria realizada na Cidade Universitária, no entanto, devido à grande procura, foi transferido para a Câmara Municipal.

As vagas são limitadas, no entanto, ainda há disponibilidade. Os interessados devem fazer suas inscrições pelo link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1012/inscricoes-para-capacitacao-para-pessoas-com-deficiencia/

A capacitação será direcionada para que os interessados possam ter conhecimento sobre acessibilidade, leis, normas, direitos, deveres, inclusão, atendimento, orientação, atribuições, competências e apoio às pessoas com deficiência. Serão abordados ainda temas que envolvem a importância para o avanço das políticas públicas, trabalhar a ressignificação e o resgate do trabalho em equipe com projeções, dinâmicas, vídeos, fórum de discussão e trabalhos em grupo.

Após a capacitação, os inscritos também receberão a carteira “Anjo da PcD”, que tem como proposta envolver o número máximo de pessoas com a causa.

O secretário Emerson Pereira explica que a capacitação está no segundo ano consecutivo e conta com o apoio da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga). O objetivo do evento é sensibilizar a população em geral para ser um importante instrumento para ajudar a romper estereótipos e preconceitos que ainda existem em relação às pessoas com deficiência. “O público poderá se sentir mais confiante e preparado para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvido profissionalmente para contribuir na construção de uma cultura organizacional mais inclusiva e diversa”, falou.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques, disse que podem participar famílias que possuem pessoas com deficiência, profissionais que atuam nas áreas da educação, saúde, social, entre outras, membros de conselhos municipais, estudantes, conselheiros tutelares e público em geral.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Direitos Humanos é o (17) 3422-2770.