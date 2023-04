Novo golpe atrai mulheres com a promessa de pagar para falar com ‘velhos ricos’ 

Site ‘Meu Velho Rico’ promete unir homens que estão dispostos a pagar por conversas online; entenda.

Novo golpe atrai mulheres de todo o Brasil com a promessa de ‘renda extra’ em troca de conversas online com homens mais velhos e ricos. A suposta nova modalidade de ganho de dinheiro ‘fácil’ se assemelha ao de sugar daddy, porém sem envolvimento amoroso ou sexual.

Para começar a receber as transferências, segundo a proposta, a única coisa que a mulher precisa fazer é conversar com os velhos ricos. Em troca da atenção, o aplicativo promete R$ 200, R$ 400, R$ 1.000 e por aí vai.

Para colaborar com o propósito, o site disponibiliza vídeos com testemunhos de supostos usuários que compartilham suas inventadas histórias de sucesso.

Foi assim que Maria* perdeu R$ 100. Assim que viu o anúncio do site ‘Meu Velho Rico’, que tem perfil nas redes sociais, se interessou pela proposta e pagou a assinatura para participar da rede social.

O pagamento é justificado pelo anúncio como uma medida para evitar um grande número de pessoas querendo ser pagas em comparação com o baixo número de homens mais velhos com dinheiro de sobra.

No entanto, Maria percebeu que foi enganada pouco tempo depois. “Na verdade, liberaram um tipo de curso que não tem aplicativo, muito menos PIX”, relatou ao Terra. Ela tentou até mesmo assistir aos vídeos liberados para ver se, ao final, teria acesso ao aplicativo –mas não teve sucesso, mais uma vez.

Então, tentou reembolso do valor pago. “Tentei mandar e-mails, mas nada. Estou tentando argumentar com o cartão de crédito, mas eles pedem que eu fale com o local de compra primeiro para resolver”, disse.

Mais reclamações sobre o golpe se acumulam no Reclame Aqui, principalmente, já que não há outros meios de contatar ou obter informações da suposta rede de relacionamento. O Terra também tentou contato com o site e não obteve retorno.

Dicas para evitar golpes

Para evitar cair em sites falsos, é preciso estar atento a aplicativos que prometem dinheiro fácil, e, principalmente, quando utilizam uma linguagem tão informal e até pejorativa. Procure sempre o nome do programa nas redes sociais e leia comentários de pessoas que realmente usaram o serviço. Desconfie sempre se não encontrar muitas informações.

Além de golpes com aplicativos e sites falsos, a mulher que deseja se tornar uma sugar baby também precisa tomar cuidados para sua própria segurança. Para falar sobre isso, o Terra conversou com o especialista em relacionamentos Caio Bittencourt, da Meu Patrocínio.

“Existem sites de relacionamento com essa temática, um lugar onde mulheres vão para ter ao seu lado homens mais maduros e generosos que vão fazer de tudo por ela. São plataformas que prezam pela segurança do usuário e criam um ambiente seguro para que eles conversem entre si”, defendeu.

Veja abaixo as principais dicas de segurança:

Evite passar dados pessoais e bancários sem conhecer a pessoa;

Nunca pague nada antes de se encontrar com o parceiro;

Se encontrar sempre em locais públicos;

Tenha sempre parentes e amigos com a sua localização.

*Com informações do portal Terra