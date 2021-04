Novo decreto flexibiliza funcionamento de atividades em Votuporanga 

Feiras livres podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. No entanto, o consumo no local segue proibido.

Os supermercados e hipermercados devem permanecer abertos até as 20h. Porém, o atendimento ao público não deve ser realizado aos domingos e segundas-feiras.

Salões de beleza e barbearias podem voltar a atender de segunda-feira a sábado, das 6h às 20h. Porém, somente com horário marcado e uma pessoa por vez.

Indústrias estão autorizadas a trabalhar com até 75% da capacidade. No entanto, o transporte público vai continuar rodando com apenas 50%.