Novo Cine Votuporanga sedia bate-papo e tarde de autógrafos com a escritora Maria Ignez de Lima Pedroso 

Além da autora do livro “Conduzidos pelo Tempo”, a galeria central ao lado do hall de entrada do cinema terá apresentação de músicas interpretadas ao violão por Clodoaldo Lima.

O Novo Cine Votuporanga sediará neste sábado (11), das 16h às 18h, na galeria central ao lado do hall de entrada do cinema, um bate-papo com a escritora Maria Ignez de Lima Pedroso sobre seu livro “Conduzidos pelo Tempo”, ao som das músicas inspiradoras da história, interpretadas ao violão por Clodoaldo Lima.

“Trata-se de uma história em que a autora, movida por seus sentimentos, intuitivamente, incorpora-se em uma enunciação, propondo-se a relembrar e a contar para o seu destinatário, o grande amor da sua vida, as lembranças mais significativas que misteriosamente vivenciaram. Como se fosse um “discurso do encantamento”, a publicação da história tem como objetivo principal manter no mundo os sentimentos existentes entre um homem e uma mulher que livremente se amaram e que, ao terem a sua história registrada pela escrita, simbolicamente, seguem encantados e conduzidos pelo tempo. A autora relata que inicia a história em um caderno, em janeiro de 1999, dezesseis anos após o ano em que se conheceram, e, a partir de então, resgata de suas memórias as emoções dos seus primeiros encontros, procurando, a seguir, situar no tempo e no espaço os diversos momentos e aventuras que durante vários anos viveram com tanta intensidade e paixão. Nessas memórias, estão presentes as descrições de algumas viagens, assim como a convivência com outros personagens que tiveram um significado bastante especial em sua vida. É um livro especialmente dedicado (em memória) ao homem que, em sua vida, foi o que tinha de ser. Contudo, pode tocar também os leitores que acreditam nas uniões firmadas pelo Universo, que se interessam por relatos das coisas do coração e pela profundidade dos sentimentos que só pode ser alcançada por meio da memória.”

O Novo Cine Votuporanga afirmou que pretende continuar apoiando a cultura local em outras oportunidades e agradece à autora e ao músico Clodoaldo por prestigiarem o espaço com o evento. Estabelecimento possui à venda, livros de diversos outros autores locais, em uma livraria que apesar de ainda nova tem intenção de receber e apoiar os artistas de Votuporanga e região.