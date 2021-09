NOVO CINE VOTUPORANGA – Primeiro filme do Cine Comédia: O Bom Doutor

É véspera de Natal em Paris. O experiente médico Serge Mamou-Mani (Michel Blanc) segue de plantão, esperando os chamados de urgência. Entediado, mal humorado e um tanto alcoolizado, ele sofre um acidente e fica incapacitado de fazer os atendimentos.

Sem ter o que fazer, e pra não perder o emprego, ele coloca o jovem entregador de comida Malek Aknoun (o youtuber Hakim Jemili) para atender os pacientes em seu lugar. Essa é a história de “O Bom Doutor” (2021), comédia francesa que estréia nos cinemas.

À primeira vista, é meio estranho se localizar no filme. Um médico que atende chamados em casa? E não se trata de serviço público. É um atendimento particular que tem que ser pago ao fim da consulta. Não é algo comum aqui no Brasil. Então, bate aquele estranhamento. “Será que é assim mesmo na França?”

O filme faz crítica ao uso exagerado de serviços de aplicativos, de como a vida contemporânea se tornou refém de necessidades prontas e alienadas. Malek, em várias situações, declara ser um “empreendedor” e não um simples entregador, e que sonha um dia em ter um carro e uma licença pra ser motorista de Uber.

Já Serge não consegue lidar com a quantidade de informações do serviço, nem as inúmeras chamadas de emergência: os aplicativos na era contemporânea estão destruindo a qualidade dos serviços e do sentido real do trabalho.

Cheio de cenas cômicas e sarcásticas, há espaço pra um drama profundo onde descobrimos uma grande perda de Serge, alguns anos atrás, na mesma data (natal), dando um sentido a mais e completando esse grande filme.

No Novo Cine Votuporanga: Neste domingo as 14h45

Primeiro filme do Cine Comédia!