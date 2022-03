Novo bispo toma posse na Diocese de Rio Preto neste sábado

Histórico

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Antônio Emídio Vilar nasceu no dia 14 de novembro de 1957, em Guardinha, distrito de São Sebastião do Paraíso/MG, mas a família dele se firmou em Batatais/SP.

É religioso salesiano desde 1976, foi ordenado presbítero em 1986 e é bispo desde 2008, inicialmente na Diocese de São Luiz de Cáceres/MT.

Em 28 de setembro de 2016, foi nomeado bispo da Diocese de São João da Boa Vista, da qual estava à frente até o momento. A posse como o quinto bispo da Igreja Particular foi no dia 20 de novembro do mesmo ano.

Dom Vilar atuou no Regional Oeste 2 da CNBB como referencial da Juventude, da Liturgia, do Centro de estudos de filosofia e de teologia (Sedac) e do Tribunal Eclesiástico.

De 2011 a 2019, foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Atualmente, no Regional Sul 1 da Conferência, é bispo referencial da Juventude do Regional Sul 1 da CNBB até 2022.