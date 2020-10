Nove times da Série A2 não vão disputar a Copa Paulista de 2020

Segundo escalão do futebol de São Paulo terá sete participantes na competição.

Os participantes da Copa Paulista de 2020 foram definidos nesta terça-feira em conselho técnico, que marcou o início do campeonato para o dia 4 de novembro. Serão 20 times na disputa, sendo sete da Série A1, sete da Série A2 e seis da Série A3 do Campeonato Paulista.

Com a definição dos participantes, mais da metade dos times da Série A2 não vai disputar a Copa Paulista. Apenas Atibaia, Audax, Juventus, Portuguesa, Portuguesa Santista, São Bernardo e XV de Piracicaba estarão em busca de uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro.

Monte Azul, Penapolense, Red Bull Brasil, Rio Claro, São Bento, São Caetano, Sertãozinho, Taubaté e Votuporanguense são os nove times da Série A2 que não vão participar da Copa Paulista. A maioria só volta a campo em 2021 na disputa do Paulistão.

É o caso de Monte Azul, Red Bull Brasil, Rio Claro, Sertãozinho e Taubaté, que optaram por não jogar o torneio e voltar suas atenções para a Série A2 do ano que vem. Penapolense e Votuporanguense também só terão compromissos em 2021, mas vão jogar a Série A3.

Atual campeão, o São Caetano não vai participar da Copa Paulista, mas ainda tem calendário de jogos em 2020 pela Série D do Campeonato Brasileiro. O São Bento, que disputa a Série C do Brasileirão, também não vai disputar.

Comparação com 2019

A Copa Paulista de 2019 contou com 24 participantes sendo 12 da Série A2, cinco a mais que em 2020. Na ocasião, Atibaia, Água Santa, Inter de Limeira, Juventus, Linense, Nacional, Portuguesa, Rio Claro, Santo André, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba disputaram o torneio no segundo semestre.

Porém, entre os times da Série A2 de 2020 (incluindo promovidos da A3 e rebaixados da A1 em 2019), pouco mudou. Rio Claro, São Caetano, Taubaté e Votuporanguense deixaram de disputar a copa, enquanto Audax, Portuguesa Santista e São Bernardo entram no páreo.