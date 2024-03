Nova Vida mantém usina de compostagem de resíduos orgânicos  

Autoridades e lideranças da Fundação Rotária visitam projeto de cunho ambiental e social.

Projeto ambiental desenvolvido na Comunidade Nova Vida de Votuporanga tem chamado a atenção. No início deste mês, representantes mundiais da Fundação Rotária foram recebidos pelo prefeito Jorge Seba e o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Gallo Vilela, ao lado da diretoria da instituição e rotarianos da cidade. O projeto foi desenvolvido pelos clubes de Rotary da cidade e é coordenado pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto em parceria com os órgãos públicos municipais. Nesse contexto, a SAEV Ambiental contratou uma empresa especializada para operar o projeto, a Zelo Ambiental.

“Estamos vendo aqui o resultado ecologicamente perfeito da coleta do resíduo orgânico, transformado em adubo vegetal. Isso traz riqueza de uma forma ambientalmente sustentável. Este tipo de projeto cuida da água e saneamento por tirar lixo orgânico dos aterros sanitários e também promove a economia circular”, comentou o casal rotariano, representantes mundiais da Fundação Rotária, Susan Doxtator e Keith.

Restos de alimentos coletados em supermercados, restaurantes e feiras livres de Votuporanga estão se tornando composto orgânico para utilização como adubo.

“O objetivo é executar a compostagem de resíduos orgânicos segregados na fonte, ou seja, transformar esses resíduos em composto orgânico (adubo). São resíduos orgânicos coletados em supermercados, restaurantes, feiras livres e outros grandes geradores (restos de frutas, legumes e alimentos em geral) juntamente com resíduos verdes (aparas de grama, resíduos de poda de árvores etc.)”, explica o Superintendente da autarquia, Gustavo Vilela.

O potencial do projeto em médio prazo é de processar cerca de 500 toneladas de resíduos orgânicos por mês que se transformarão em 50 toneladas de composto/mês, além de prever economia de recursos públicos em torno de R$ 60 mil, tomando como base os valores atuais pagos pela coleta e disposição final de resíduos no aterro sanitário.

Para todo o processo foi construído um pátio de compostagem anexo à unidade terapêutica da Comunidade que recebeu equipamentos e um veículo picape para transporte dos resíduos. A Comunidade Nova Vida é uma entidade filantrópica que cuida de pessoas dependentes de drogas, álcool, visando a sua recuperação e reinserção social.

O projeto foi concebido, pouco antes da pandemia, por meio de recursos da Fundação Rotária Internacional no valor de R$ 166 mil, contando com a participação dos quatro clubes de Rotary de Votuporanga (Rotary Votuporanga, 8 de Agosto, Novo Milênio e Novas Gerações) e do Rotary Club Santa Fé (Argentina). Na época, foi publicada a Lei Municipal nº 6065, de 25 de outubro de 2017, que autoriza a autarquia a celebrar o Acordo de Cooperação com o Rotary para viabilizar o desenvolvimento do projeto.