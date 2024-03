Nova turma do grupo antitabagismo inicia em abril

Interessados devem entrar em contato no Centro Clínico, no telefone (17) 3426-3000 e falar com a enfermeira Luana Prates.

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para uma série de doenças graves, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias. Consciente dos impactos negativos do tabaco na saúde de seus beneficiários, o SanSaúde abriu mais um Grupo de Tabagismo, com início programado para abril.

Este programa visa fornecer apoio e ferramentas essenciais para aqueles que desejam abandonar o hábito do tabaco. A iniciativa traz informações e estratégias necessárias para direcionar seus próprios esforços nesse sentido.

Os encontros serão conduzidos pelos profissionais de saúde Ernesto José Hoffmann, médico de Família e Comunidade, e as enfermeiras Luana Prates e Aline Fortunato.

Dr. Ernesto ressaltou que o grupo cria vínculo entre profissionais e usuários, garantindo sucesso ao abandonar o vício e, assim, melhorando a qualidade de vida dos participantes. “O hábito de fumar está relacionado a muitas doenças. Ao fumar são introduzidas no organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo a nicotina (responsável pela dependência química), monóxido de carbono (o mesmo gás que sai do escapamento de automóveis) e o alcatrão, que é constituído por cerca de 50 substâncias pré-cancerígenas. É considerada a maior causa prevenível de doenças e morte”, destacou.

Como funciona

Os encontros são realizados no Centro Clínico do SanSaúde (localizado na Rua Osvaldo Padovez), seguindo uma metodologia estruturada. Cada um terá a duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em quatro momentos:

Atenção Individual: Momento dedicado a ouvir as necessidades e preocupações individuais dos participantes. Estratégias e Informações: Apresentação de dados relevantes sobre os malefícios do tabagismo e estratégias para abandonar o hábito. Revisão e Discussão: Debate e revisão das estratégias apresentadas, permitindo que os participantes compartilhem suas experiências e desafios. Tarefas: Definição de tarefas e metas para os participantes aplicarem entre os encontros.

Temas discutidos:

– Entendendo o tabagismo e seus impactos na saúde;

– Os primeiros dias sem fumar;

– Vencendo os obstáculos para permanecer sem fumar;

– Benefícios obtidos após parar de fumar;

– Ajuste de dose do adesivo de nicotina, suporte emocional e manutenção do abandono do tabagismo.

O médico ressaltou que os encontros têm como objetivo a aprendizagem de um novo comportamento, através da promoção de mudanças nas crenças e desconstrução de vínculos comportamentais que levam ao tabagismo. “Os participantes são acompanhados, onde, além da prescrição de medicações, são reforçados o apoio mútuo e a troca de experiências”, complementou.

Para a gerente do plano, Luana Romano, o Grupo de Tabagismo representa um compromisso com a saúde e o bem-estar de seus beneficiários. “Esperamos que esse programa não apenas forneça suporte para aqueles que desejam abandonar o tabagismo, mas também contribua para a conscientização sobre os malefícios do tabaco e a promoção de hábitos de vida mais saudáveis”, destacou.

Benefícios para largar o tabaco:

E se faltam ainda motivos para você abandonar o vício, elencamos alguns:

Melhoria da saúde: Parar de fumar reduz imediatamente o risco de desenvolver uma série de doenças graves, como câncer de pulmão, doenças cardíacas, derrames, doenças respiratórias crônicas e problemas circulatórios.

– Viver mais e melhor: Estudos mostram que ex-fumantes têm uma expectativa de vida mais longa do que aqueles que continuam fumando. Parar de fumar pode aumentar significativamente sua expectativa de vida e reduzir o risco de morte prematura.

– Melhoria da qualidade de vida: Parar de fumar pode melhorar drasticamente sua qualidade de vida. Você terá mais energia, resistência física e capacidade pulmonar, o que pode facilitar a prática de exercícios físicos e a participação em atividades diárias.

– Economia financeira: Fumar é caro. Parar de fumar pode poupar uma quantia significativa de dinheiro a longo prazo, que poderia ser investida em outras áreas da vida, como lazer, viagens ou educação.

– Melhoria da saúde da família: O tabagismo passivo pode ser prejudicial para os não fumantes que estão ao seu redor, especialmente crianças e familiares. Parar de fumar não só protege sua saúde, mas também a saúde daqueles que você ama.

– Redução do estresse: Embora muitas pessoas acreditem que fumar alivia o estresse, na verdade ele pode piorar os sintomas de ansiedade e estresse a longo prazo. Parar de fumar pode melhorar sua saúde mental e bem-estar emocional.

– Pele mais saudável: Fumar pode causar danos à pele, levando ao envelhecimento precoce, rugas, manchas e palidez. Parar de fumar pode melhorar a aparência da pele e reduzir os sinais visíveis do envelhecimento.

– Melhoria do paladar e do olfato: Fumar pode prejudicar o paladar e o olfato ao longo do tempo. Parar de fumar pode restaurar esses sentidos, permitindo que você desfrute melhor dos alimentos e experimente o mundo ao seu redor de maneira mais completa.

– Aumento da autoestima: Parar de fumar é uma grande conquista e pode aumentar sua autoestima e confiança. Você se sentirá orgulhoso de si mesmo por ter tomado uma decisão positiva para sua saúde e bem-estar.

– Exemplo positivo: Parar de fumar não apenas beneficia você, mas também pode inspirar amigos, familiares e colegas a considerarem fazer o mesmo. Você se torna um exemplo positivo para aqueles ao seu redor, promovendo um estilo de vida mais saudável e livre do tabaco.

Inscrições

A primeira turma inicia no dia três de abril e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (17) 3426-3000, falar com a enfermeira Luana Prates.