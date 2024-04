Nova sede do Baep vai aumentar capacidade de resposta contra o crime, diz deputado Carlão Pignatari 

Parlamentar participou de inauguração da nova sede do batalhão em São José do Rio Preto.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta segunda-feira (15.abr), ao lado do secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite, da inauguração da nova sede do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em São José do Rio Preto. A unidade conta com mais de 200 policiais e atende 96 municípios do noroeste paulista, desde Catanduva até Santa Fé do Sul.

“Essa nova sede oferece toda a infraestrutura para o batalhão. Isso significa melhores condições de trabalho, o que vai contribuir para aumentar a capacidade de resposta da Polícia Militar contra o crime no interior paulista. Parabéns ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, por mais esse investimento”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O Baep foi criado em 2019 na região, porém, funcionava provisoriamente na sede do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior). Agora, está localizado no Parque Residencial Romano Calil, próximo a um importante entroncamento de rodovias, permitindo o deslocamento rápido das viaturas para todas as áreas de São José do Rio Preto e das demais cidades.

“O alicerce da estratégia da segurança pública de São Paulo é o uso da inteligência e das tropas especiais de combate para enfrentar o crime organizado. Dar melhores condições para os policiais trabalharem é nossa obrigação”, disse Derrite, durante o evento, citando que em todo o ano de 2023, o 9º Baep retirou das ruas 4,3 toneladas de drogas e prendeu 540 infratores.

O deputado Carlão Pignatari também parabenizou o secretário estadual pelas homenagens recebidas na cidade, além de estender os cumprimentos aos policiais e autoridades que receberam as medalhas Synésio de Melo de Oliveira e Coronel José Ribeiro de Godoy, por desempenharem importantes trabalhos para a região. “Nossa polícia é a melhor do Brasil”, disse o deputado.