Nova Policlínica possui 20% dos serviços executados

A obra da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Policlínica segue em andamento e possui 20% dos serviços executados. A Nova Policlínica prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades, como ginecologia e obstetrícia, pediatria, entre outros. Além disso, serão realizados serviços de diagnóstico, terapêutico, planejamento familiar e pequenos procedimentos cirúrgicos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, foram realizadas a terraplenagem, marcação topográfica, estacas de fundação, elevação dos muros de arrimo e vigas baldrames da edificação. Neste momento, estão sendo realizados os serviços de muros de divisa, elevação de paredes e vigas de alvenaria e também a construção das lajes em concreto armado.

A Unidade está sendo construída em um terreno de 1.358,40 m² na Rua Antônio Murasse, no Vila Residencial Parque Saúde. A obra conta com R$ 1,2 milhão de recursos do Governo Federal e R$ 88 mil de contrapartida do Município.

Com 528,56 m² de área construída, o local terá consultórios médicos, salas de pequenos procedimentos cirúrgicos, enfermaria, de acolhimento, de coleta, inalação, administração de medicamentos, de vacina, de curativos, observação, farmácia, estocagem e dispensação de medicamentos, de espera e recepção, sanitários, de esterilização e materiais, administração e gerência, copa, almoxarifado, depósito de resíduos e de arquivos.