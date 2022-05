Nova pesquisa eleitoral para governador de SP aponta diferença menor entre os pré-candidatos 

Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas foram os que mais ganharam pontos.

Pesquisa feita pela Paraná Pesquisas e divulgada nesta segunda-feira (2.mai) mostra que a diferença entre os pré-candidatos ao governo de SP diminuiu. Fernando Haddad permanece a frente com 30,3% das intenções de voto, seguido por Márcio França que tem 19.2%, Tarcísio de Freitas aparece com 15,7% e Rodrigo Garcia com 6,5%.

Em comparação com a pesquisa anterior, Fernando Haddad perdeu um ponto, antes tinha 31,4%. Márcio França subiu de 18,4% para 19,2%. Quem mais ganhou pontos na pesquisa em comparação a anterior foi Tarcísio de Freitas que subiu de 12,9% para 15,7%. Rodrigo Garcia também subiu nas pesquisas, de 4% foi para 6,5%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 29 de abril de 2022, com 1820 eleitores em 78 municípios, registrada no Conselho Regional de Estatística sob o nº 3122/22.

*Informações/SBT Interior