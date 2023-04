Nova edição do Parque das Artes será neste final de semana com shows e oficinas culturais

Além da tradicional programação com feira de artesanato e food trucks ocorrerá a 5ª edição do Palco das Artes.

Para celebrar o mês mais doce de todos, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá, neste sábado (8.abr) e domingo (9), mais uma edição do Parque das Artes a partir das 15h no Parque da Cultura. Além da tradicional programação com feira de artesanato, food trucks e brinquedos infláveis, ocorrerá também a 5ª edição do projeto Palco das Artes com shows musicais e oficinas culturais.

Na área interna do Centro de Cultura e Turismo, o público poderá conferir trabalhos e culinárias artesanais e oficinas culturais. O ambiente externo será destinado aos trailers de comidas e bebidas e também às apresentações musicais com artistas locais, além do espaço para a diversão das crianças.

Shows e oficinas

No sábado haverá duas oficinas do projeto Palco das Artes que serão realizadas na sala de cinema às 16h e 17h. A primeira, direcionada a pessoas com idade a partir de 12 anos, será ministrada pela cantora Alana Lima e abordará o tema “Iniciação ao canto” e, em seguida aberta ao público geral, haverá bate-papo com Antônio Albano e Matheus Leme, integrantes do grupo Nossa Teoria, através da oficina “Como iniciar sua própria banda”.

Os shows musicais terão início a partir das 18h no auditório externo do centro cultural. O primeiro será com o cantor Rafael Ribeiro; a partir das 19h, a cantora Alana Lima agita o público com o estilo pop rock; em seguida às 20h, o grupo Nossa Teoria traz o melhor do pagode. No domingo, as apresentações musicais têm início a partir das 18h com o cantor Guilherme de Almeida e a Banda Zequinha de Abreu.