Nova diretoria da ACV será eleita no dia 17

Todos os associados são convidados a participar da votação que escolherá quem comandará a instituição até julho de 2021.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV, terá votação no dia 17 de novembro, às 8h30, para a escolha de sua nova diretoria. O encontro respeitará as normas da vigilância sanitária e acontecerá no auditório da ACV.

Todos os associados que estejam em dia com a instituição, respeitando o Estatuto, têm direito ao voto. A diretoria eleita comandará a entidade até julho de 2021, podendo se reeleger por mais um ano.

Por conta da pandemia, o atual mandato presidido por Valdeci Merlotti precisou ser prorrogado, sendo finalizado no próximo dia 30 de novembro, com a posse da nova diretoria.