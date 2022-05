Nos EUA: Atirador mata 14 estudantes e um professor em escola primária no Texas

Governador diz que suspeito foi morto.

Um homem armado abriu fogo e matou 14 alunos e um professor em uma escola primária no Estado norte-americano do Texas nesta terça-feira (24.mai), disse o governador Greg Abbott. O governador disse que o suspeito, que ele identificou como Salvador Ramos, de 18 anos, foi morto, aparentemente por policiais que responderam a um chamado no local.

Os detalhes oficiais ainda eram incompletos sobre as circunstâncias do ataque, que aconteceu por volta do meio-dia (horário local) na Robb Elementary School, na cidade de Uvalde, cerca de 130 quilômetros a oeste de San Antonio.

“Ele atirou e matou horrivelmente, incompreensivelmente, 14 alunos e matou um professor. O sr. Ramos, o atirador, ele próprio está morto e acredita-se que os policiais o mataram”, disse Abbott em entrevista coletiva.

Mais cedo, o distrito escolar de Uvalde postou uma mensagem no Twitter descrevendo o incidente como “um atirador ativo” na Robb Elementary School, acrescentando: “As forças de segurança estão no local. Sua cooperação é necessária neste momento não visitando o local.”

*Informações/Reuters